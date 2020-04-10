مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-4-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أكد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض حميد العبد أن الاحتلال التركي يقوم بإرسال المرضى المصابين بفيروس كورونا ضمن الأراضي التركية إلى مدينة كري سبي/تل أبيض المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-وجّه المعارض التونسي ورئيس جبهة إنقاذ تونس، منذر قفراش، رسالة للبرلمان الأوروبي، مطالباً إياه بالتدخل العاجل لإيقاف جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-عملت بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بالتعاون مع المجلس العام للأحياء على إصدار عدد من القرارات من شأنها تخفيف أعباء المعيشة في ظل إعلان حظر التجوال كإجراء احترازي لمكافحة وباء كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA