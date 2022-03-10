مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-3-2022

سطّر الشهيد حسين البري ذو الـ 52 عاماً، بدمائه أسطورة المقاومة والنضال الذي يخوضه شعب شمال وشرق سوريا في وجه أخطر مرتزقة في العالم "مرتزقة داعش" في سبيل الحفاظ على مكتسبات ثورة 19 تموز. (مرفق بالصور والفيديو).

قال مهجرو عفرين "عندما كنا نتجه نحو الإبادة أيقظنا القائد من سباتنا، وعزله عنا لن يضعف إرادتنا، وتعلقنا وحبنا له زادنا إصراراً على إنجاح ثورتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

في الـ 19 من آذار عام 1991، تمكن الشعب الكردي في باشور (جنوب كردستان) ولأول مرة، من السيطرة على مدينة كركوك وإدارتها، إلا أن سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية لتطلعات الكرد، دمرت ما حققه الشعب الكردي، وسلمت المدينة على طبق من ذهب للحكومة العراقية بعد 26 عاماً. (مرفق بالصور).

طالب أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين، بإزالة اسم PKK من "قائمة الإرهاب" وقالوا:" PKK يعتمد في نضاله على الأسس الإنسانية، وتنادي بحرية كافة الشعوب وتأخي كل المكونات".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقيم ديوان الفعاليات المشتركة لتنظيمات النساء في شمال وشرق سوريا احتفالية مركزية في صالة الروابي بمدينة قامشلو، الساعة 10:00

كشفت عضوة اللجنة التأسيسية لتحالف "ندى"، ولاء أبو ستيت، عن سعي التحالف لتشكيل كيان نسائي إقليمي لتوطيد التعاون والتضامن والعمل المشترك، وصياغة خطط عمل مشتركة على المستوى الإقليمي، بغرض ترسيخ وتوسيع إنجازات المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (مرفق بالصور).

منذ أكثر من قرن، والعالم يحتفل بـ 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، تقديراً منهم لجهود المرأة ودورها الهام في التأثير على المجتمع، في مسعى منها لإثبات ذاتها في كافة مجالات الحياة، كما تحمل هذه المناسبة في كل عام شعاراً مختلفاً في كل دولة، وطرقاً مختلفة للاحتفال به. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA