مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-3-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يُشيع أبناء مدينة قامشلو جثمان الشهيد حسن الذي استشهد جراء قصف جيش الاحتلال التركي لمناطق ريف تل تمر والدرباسية، إلى مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، الساعة الـ 15.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت نازحات من منطقتي سلوك وشركراك أن الاحتلال التركي ومرتزقته يعاملون الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتهم أبشع معاملة, مؤكدات أنهم عديمي الإنسانية, مطالبات برحيل الاحتلال ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

-شهدت مدينة إدلب وريفها في الأشهر الأخيرة معارك عنيفة بين قوات النظام السوري والجماعات المرتزقة المدعومة من تركيا, ولسان حال النازحين إلى مناطق شمال وشرق سوريا, يقول: سواء اتفقوا أو تحاربوا الضحية هم المدنيون. (مرفق بالصور والفيديو).

-تفتتح هيئة أعيان شمال وشرق سوريا مقرها الرئيسي في مدينة الحسكة خلال مراسم احتفالية تقام الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال السّياسي وعضو اللّجنة المركزيّة في الحزب الديمقراطيّ الكرديّ السّوريّ كيلو عيسى إنّ زيادة تعقيد الأزمة في سوريا سببه عدم التّوافق بين السّوريّين فيما بينهم، وتبعية البعض منهم إلى أطراف خارجيّة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يقدر مختصون في الشأن الليبي أن أحد الأهداف الرئيسية للتدخل التركي في ليبيا هو تخطيط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتشكيل تحالف "إخواني" في الشمال الإفريقي ينطلق من ليبيا، وتتزعمه تركيا، بغية الهيمنة على الشمال الإفريقي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أنهت بلدية مركدة ترميم جسرين في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية من الناحية، ويخدمان أكثر من 100 قرية، فيما تعمل على تنفيذ مشاريع خدمية جديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

-شددت الإدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات على ضرورة الحفاظ على الأشجار المزروعة في كوباني وريفها، في الوقت الذي تشهد فيه مدينة كوباني حملة تشجير واسعة على مستوى البلديات والنواحي المحيطة بالمدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA