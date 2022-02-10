مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-2-2022

-بحلول ذكرى المؤامرة بحق القائد أوجلان، يقيم أهالي مجلس ناحية ديرك اجتماعا في مركز دجلة للثقافة والفن الشاعة 10:00 (مرفق الصور والفيديو).

-تحت شعار "تحقيق العدالة الاجتماعية ضمان استقرار الإدارة الذاتية الديمقراطية" يعقد اليوم مجلس العدالة الاجتماعية في الجزيرة كونفرانسه الثالث، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة 09:00(مرفق الصور والفيديو).

تدخلت الأطراف الدولية والعالمية، وفي مقدمتها، أميركا وتركيا والموساد الإسرائيلي في المؤامرة الدولية لاختطاف القائد عبد الله أوجلان؛ لتشتيت الكرد والقضاء على الحركات التحررية المطالبة بالسلام والديمقراطية في المنطقة، والذي جاء اختطافه في ظروف عصيبة، كانت تمر بها المنطقة، وضغوط دولية لإفشال المشروع الذي تبنّاه. (مرفق الصور والفيديو).

حذر مواطنون مسلمون وإيزيديون من خطورة سياسات دولة الاحتلال التركي المعادية للأديان، مشددين على ضرورة تكاتف المكونات في مواجهتها. (مرفق الصور والفيديو).

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بارتكاب جرائم بحق أهالي مقاطعة عفرين المحتلة، ففي الأسبوع الأول من شهر شباط الجاري اختطفوا سبعة اشخاص بينهم امرأتان، وقتلوا مواطنا بعد تعذيبه، كما أقدموا على قطع نحو من 400 شجرة زيتون معمرة. (مرفق الصور والفيديو).

ارتفع معدل الجرائم ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة في ظل الفلتان الأمني وغياب المحاسبة، إذ حصد شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وقوع 50 جريمة قتل تنوعت بين قضايا عنف وثأر وتعذيب، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب هذا الازدياد ومخاطره على المجتمع. (مرفق الصور والفيديو).

سياسة

قال الأمين العام لحزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي، إبراهيم الخليل، إن "التسويات" التي تنتهجها حكومة دمشق هي "إدانة جماعية لعموم شعوب سوريا بالإرهاب"، وأعرب عن رفضه لها جملة وتفصيلاً، وقال: "واجب عليها تسوّي وضعها مع الشعب وليس العكس".(مرفق الصور والفيديو).

العالم

تشهد الأزمة بين دول الخليج ولبنان بعض الحلحلة، في سبيل تحسين العلاقات عبر المبادرة الكويتية، فهل تنجح المبادرة في صفاء الأجواء مجددًا؟ وهل عودة العلاقات بين السعودية تتعلق بقرار الحريري الاعتكاف، الذي قد يؤثر في تأجيل الانتخابات النيابية؟(مرفق الصور).

المجتمع والحياة

تسعى مديرية البيئة في إقليم الفرات إلى وضع حد لمشاكل تيبّس الأشجار والقطع العشوائي الذي تتعرض له الغابات في مقاطعة كوباني، واتخذت جملة من الإجراءات كحلول لهذه المشاكل؛ تتمثل بحفر الآبار في الغابات وتعيين حراس لها. (مرفق الصور والفيديو).

ANHA