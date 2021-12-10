مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-12-2021

ـ لليوم الـ67 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، بيانا للرأي العام، عن حملته التي أطلقته لمناهضة العنف ضد المرأة، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، وذلك في مخيم سري كانيه الخاص بمهجري منطقة سري كانيه المحتلة، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يلقي مؤتمر ستار بياناً إلى الرأي العام ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في مخيم نوروز، الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم عفرين، سليمان جعفر، أن تركيا وعبر السياسة التي تمارسها في عفرين وعموم المناطق المحتلة تهدف إلى تحقيق أطماع الإمبراطورية العثمانية وتطبيق الميثاق الملي. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار أرمن وسريان مدينة الحسكة إلى أن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور استهدافٌ لكافة شعوب الشرق الأوسط، مؤكدين أن المقاومة ستستمر بفضل تكاتف مكونات المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

تكشف تحركات الاحتلال التركي في المناطق السورية المحتلة عن الأطماع التركية التوسعية في المنطقة، ومساعي فصل المناطق عن بعضها؛ بهدف ضمها إلى الأراضي التركية، وكانت عمليات حفر خندق حول المناطق المحتلة وتقديم الجدار الحدودي شمال سوريا خطوات تكشف حقيقة النوايا التركية. (مرفق بالصور).

ملف

تناقض الأمم المتحدة بنود إعلان حقوق الانسان، إذ تكتفي بالقلق، دون تسخير إحدى أقوى منظماتها في العالم المخولة للحماية "مجلس الامن"، لحماية السوريين في شمال وشرق سوريا، بعد 73 عاماً من إعلانه، مع تجاهلها لمطالب وحقوق أكثر من 600 ألف مهجّر في المخيمات، بسبب الاحتلال التركي للأراضي السورية. (مرفق بالصور).

سياسة

أوضحت الدكتورة دينا محسن أن المصالح العليا تفرض الآن فكرة التحالفات، لذا على الكرد السعي إلى إبرام تحالف مع مصر؛ لأنها من أكبر الدول العربية في الشرق الأوسط، وأن الشعب الكردي من الشعوب العريقة الأصيلة في المنطقة، مؤكدة أن هذا التحالف سيؤدي دوراً مهماً وعميقاً. (مرفق بالصور).

قال الكاتب الصحفي الفلسطيني، ثائر نوفل أبو عطيوي، إن العلاقات الكردية العربية قديمة في التاريخ، وأكد على ضرورة تمتين هذه العلاقات، وقدّم عدة توصيات لدعم العلاقات الكردية العربية، من بينها مد جسور التواصل وتقارب النخب الثقافية وإخراج القضية الكردية أكثر إلى الضوء. (مرفق بالصور).

رأى الباحث السوري الدكتور أحمد الدرزي، أن التصريحات التركية بشأن لواء اسكندون، تمثل العقل السياسي التركي الجامع، وأشار إلى أنها "تأتي كرسائل في سياق الدفاع عما أنجزته من احتلال إدلب ومناطق واسعة؛ لتؤكد أن مصير هذه المناطق سيكون كمصير لواء اسكندرون، وهي لن تخرج منها كما حدث في التجربة القبرصية".(مرفق بالصور).

كردستان

تواصل الأم أمينة شن ياشار نضالها من أجل العدالة أمام محكمة العدلية في مدينة رها، وقال ابنها فريد شن ياشار إنه يجب على الأشخاص الذين يتحدثون عن استقلالية القضاء في تركيا المجيء إلى محكمة العدلية في مدينة رها ورؤية الحقيقة بأم أعينهم. (مرفق بالصور).

أوضح لقمان أحمي أن لدولة الاحتلال التركي يد في الهجمات الأخيرة التي يشنها داعش على مناطق كركوك، وتساءل عن السلاح الذي قدمه التحالف لوزارة البيشمركة من أجل محاربة داعش، وأثنى على موقف قوات الدفاع الشعبي التي أكدت استعدادها للدفاع عن كركوك. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أكدت الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، روضة حسن، أن جميع الذين التقى بهم الوفد النسائي الزائر إلى إقليم الباسك، أبدوا إعجابهم بروج آفا وثورة المرأة فيها، وشددوا على ضرورة الاستفادة من خبرات الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA