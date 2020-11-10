مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-11-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ تُنظم أمهات الشهداء وقفة احتجاجية أمام مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، تنديداً بحشد حزب الديمقراطي الكردستاني قواته في منطقة غاري في باشور كردستان، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يدلي اعضاء مؤسسات ناحيتي كركي لكي وجل آغا بيان للتنديد بالهجمات التركية وتحشيد حزب الديمقراطي الكردستاني قواته في مناطق الدفاع المشروع، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو مراسيم تشييع للشهيد محمود عضو قوى الأمن الداخلي في مزار الشهيد دليل ساروخان الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تسعى أكاديمية الشهيد إسماعيل موسى من خلال دوراتها التدريبية التي يخضع لها أعضاء المؤسسات في مدينة منبج وريفها إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة، وهو ما تأمل منه الأكاديمية أن يكون دافعًا لتطوير الإدارة المدنية الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

-يشق الجدار العازل التركي حواف الأراضي السورية في الحدود الشمالية، في عملية احتلالٍ غير معلنةٍ عنها؛ وسط الصراعات والأوضاع المتأزمة في البلاد، في ضرب لجميع الأعراف والمعاهدات الدولية بعرض الحائط من قبل الدولة التركية. (مرفق بالصور).

سياسة

-قال السياسي العراقي أسعد العبادي إن موقف الحكومة العراقية من التدخل التركي ضعيف بسبب العلاقات الوثيقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا، وطالب القوى الوطنية خاصة الكردية والعربية إلى الالتقاء لمواجهة التدخلات التركية. (مرفق بالصور).

كردستان

-اعتبر الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني طلال محمد التصعيد الذي يمارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤامرة تهدف لإضعاف حزب العمال الكردستاني الذي يناضل من أجل حقوق الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح إيزيديو روج آفا أن الهدف من الهجوم التركي الأخير على شنكال هو لإجبار الايزيديين على الخضوع والخنوع للاتفاق المبرم بين حكومة بغداد وإقليم كردستان برعاية تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر أهالي حي الشّيخ مقصود بحلب التصريحات الأخيرة لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني بشنّ حرب على قوات الكريلا وإخراجهم من مناطق باشور، وأكّدوا أنّه من خلال هذه التصريحات يخدم مصلحة الدولة التركيّة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-ينتظر أكثر من 12 ألف مُهجّر قسرًا من سريه كانيه شتاء قاسيًا مع عدم تقديم المنظمات الإنسانية أية مساعدات لهم حتى الآن تساعدهم في اجتياز فصل الشتاء دون التعرض لكارثة إنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا الطبيب الجراح بختيار مدرس الحسين أهالي مدينة كوباني إلى أخذ الحيطة والحذر, تزامناً مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وناشد الإدارة الذاتية لفرض حظر كلي, مشدداً على خطورة هذا الوباء وأنه قد يصبح كارثة حقيقية ما لم يتم تداركه. (مرفق بالصور والفيديو).

-شارفت بلدية الشعب بهجين في ريف دير الزور الشرقي، وبدعم من لجنة الإدارة المحلية، والبلديات في مجلس دير الزور المدني على الانتهاء من أعمال مشروع إعادة تأهيل محطة مياه السوسة التي تغذي قرابة الـ 40 ألف نسمة بمياه الشرب. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA