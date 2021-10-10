مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-10-2021

-يخرج أهالي الرقة ودير الزور بتظاهرة ووقفة احتجاجية لاستنكار المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية مراسم تشييع لشهيدة من قوات الكريلا في مزار الشهيد رستم جودي الساعة 09:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم عوائل الشهداء والجرحى والمفقودين حملة زيارات إلى ذوي الشهداء والمفقودين والجرحى في اقليم الجزيرة وداخل مخيم سري كانية, كما ستصدر لجنة "باقون وعائدون" بيان بمخيم سري كانيه الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

- بمناسبة الذكرى السنوية لشهداء المجلس القومي لبيت نهرين تنظم مؤسسة عوائل الشهداء السريان الاشوريين مراسم استذكار الشهداء, في مزار الشهداء السريان الاشوريين في الحسكة الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

-قال المفكر العربي إلهامي المليجي إن هناك مساع لتهميش أطروحات القائد عبد الله أوجلان من خلال تشديد العزلة، ولكن ليس بالإمكان إبقاء أفكاره محصورة بين الجدران، وأشار إلى مقولة القائد عبد الله أوجلان التي قال فيها "أطروحاته هي بمثابة الدواء للشعب العربي".(مرفق بالصور والفيديو).

-أشارت مفوّضة اللجنة الدولية للحريات الدينية، نادين مينزا، إلى هجمات الاحتلال التركي على سري كانيه وكري سبي، وقالت إن "على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات حيال إقدام تركيا على خرق الهدنة".(مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيخ عشيرة العلِي في الرقة، أن المجتمع الدولي شريك تركيا في إبادة الكرد عامة والكرد الإيزيديين في العراق خاصة، مشدداً على أن الحرب على الكرد موجهة ضد العرب أيضاً، بحكم الدم المشترك والعادات والتقاليد الواحدة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في عين عيسى، آردال كوباني، في حدث لوكالتنا، إلى إأن جرائم الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها في الأراضي المحتلة مستمرة، وقال "نحن مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية سنهزم المخططات الدولية التي تحاك ضدنا. ونمنح شعبنا حياة يسودها السلام. سنحمي شعبنا وأرضنا".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أوضحت عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نوروز أحمد، أن الاحتلال التركي لكري سبي وسري كانيه جاء في إطار مؤامرة متواصلة لتصفية الكرد بدعم من القوى الدولية، داعية دمشق للتعاون مع قسد في إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أوضح الفنان سيدخان أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه سياسة غادرة ضد الشعب الكردي من كل الجهات، وأشار إلى أنه يريد الاستمرار في وجوده من خلال القضاء على الكرد المقاومين. (مرفق بالصور).

أكد عضو المكتب السياسي في حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي حسين حجي أن الإيزيديين في شنكال، أثبتوا مقاومتهم لكافة المؤامرات التي تهدف لاستمرارية الإبادة بحقهم، وقال: الاتفاقية التي وقعت في 9 تشرين الأول 2020، الهدف الأساسي منها إبقاء الإيزيديين تحت نير العبودية والظلم. (مرفق بالصور والفيديو).

بورترا

قال الشاعر: "خوف الخونة هو أعظم خوف". يعود هذا الخوف إلى أنهم يعتبرون أعداءهم، أصدقاء. وبسبب هذا الخوف يطلق الحزب الديمقراطي الكردستاني على نفسه اسم الكرد، لكنه يهاجم مقاتلي حرية كردستان. فقد نصب مؤخراً كميناً لسبعة من مقاتلات ومقاتلي الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أبدت أستاذة جامعية مختصة في الإسلاميات بتونس دعمها لحملة "الحرية من أجل القائد أوجلان"، وقالت "نضم صوتنا لأصوات كل المطالبين والمطالبات بأن يُعاد النظر في قضية القائد"، مُشيرة إلى أن العزلة المفروضة من قبل تركيا تخالف كافة المعايير الدولية وحقوق الإنسان. (مرفق بالصور).

بانوراما

تتفاقم حدة الخلافات بين موسكو وأنقرة بسبب دعم الأخيرة لمرتزقة "تحرير الشام" الذين يسيطرون على إدلب، فيما مثلت التظاهرات الشعبية المؤيدة لإجراءات الرئيس التونسي ضربة قاضية لجماعة الإخوان المسلمين، في حين شهدت المباحثات الإيرانية - الروسية توافقًا على تهدئة الأوضاع جنوب القوقاز. (مرفق بالصور).

ANHA