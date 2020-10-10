مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يخرج أهالي منبج ومناطق اقليم الفرات في مسيرة ووقفة تضامنية مع القائد عبدالله أوجلان في ذكرى بدء المؤامرة الدولية التي أدت إلى اختطافه، وذلك بالقرب من جسر قره قوزاق على الضفة الغربية لنهر الفرات شرقي منبج في الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يخرج أهالي نواحي ومدن مقاطعة قامشلو في تظاهرات تنديداً بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، والعزل المفروضة على القائد عبد الله أوجلان. الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح عضو إدارة لجنة حرية القائد ديار يوسف أن المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان لا يقع على عاتق الشعب الكردي فقط، وإنما على عاتق شعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع، وقال: "بتحرير القائد ينتهي الحرب ويعم السلام في كردستان والشرق الأوسط والعالم".(مرفق بالصور والفيديو).

-تزامنًا مع دراسة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمشروع إفراغ مخيم الهول من السوريين، والإبقاء على الأجانب فقط، قال بدران جيا كرد أن الخروج من المخيم سيكون طوعاً، وسيتعاونون مع كل دولة تود إعادة مواطنيها، موضحاً انه في حال لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة بشأن قاطني المخيم ستكون هناك كارثة تهدد الجميع. (مرفق بالصور والفيديو).

-تحولت البادية السورية إلى ملاذ أمن لمرتزقة داعش، وذلك بعد طردهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية والجيش العراقي، بينما يطرح تصاعد القتال من حين إلى آخر وأعداد القتلى في صفوف القوات الحكومية والروسية أسئلة عديدة أهمها: هل باتت دمشق وحلفاؤها الروس والإيرانيون عاجزون عن إنهاء هذا الوجود أم أن هناك شيء يرسم في الصحراء السورية؟(مرفق بالصور).

-أشار عدد من الوطنيين الذين التقوا قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان إلى أن المؤامرة الدولية التي حدثت ضده استهدفت أفكاره واستهدفت قضية الشعب الكردي، ودعوا إلى تصعيد النضال من أجل حرية القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح عضو ديوان هيئة أعيان العشائر في شمال وشرق سوريا، أن هدف تركيا من تتريك المناطق المحتلة هو صهر الشعب الكردي واقتطاع الأراضي السورية، ودعا إلى محاسبة تركيا على جميع الجرائم التي تُرتكب. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عدد من أهالي مدينة حلب إنّ دولة الاحتلال التّركيّ تعمل على طمس تاريخ شعوب المنطقة ونهب خيراتها ضمن سلسلة الجرائم المدرجة ضمن خانة التغيير الديمغرافي، مطالبين أصحاب القرار بالتحرّك لدرء خطر الإرهاب التركيّ على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي: "إن الأزمة السورية لن تجد الحل دون مشاركة ممثلين عن مناطق شمال وشرق سوريا"، وأضاف: "بدون مشاركتنا لا يمكن إعمار سوريا".(مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الحقوقي آذاد عبدي أن "حملة الإبادة السياسية التي تشنها دولة الاحتلال التركي بحق الكرد في باكور(شمال) كردستان منافية للقانون الدولي"، ودعا الحقوقيين والسياسيين والشعب في روج آفا إلى الوقوف مع معتقلي هذه الحملة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHS