مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-1-2022

ـ لليوم الـ98 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد ملتقى أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا المؤتمر الدولي للأديان ومعتقدات موزوبوتاميا، والذي سيعقد في مدرج جامعة روجآفا في مدينة قامشلو تحت شعار "معا ننشر السلام" الساعة 09:30(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج اليوم أهالي ناحية تربه سبية في مقاطعة قامشلو بمسيرة استنكارا لهجمات وقصف الاحتلال التركي على مقاطعة كوباني، ستنطلق المسيرة الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

تدلي منظمات المجتمع المدني بالرقة بيان إلى الرأي العام استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال شرق سوريا، أمام مبنى المنظمات الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي هيئة التربية والتعليم في مقاطعة كوباني ببيان في مدرسة الشهيد سيدو بمدينة كوباني استنكارا لهجوم الاحتلال التركي الأخير على كوباني وريفها، وفي نفس السياق ستدلي هيئة التربية والتعليم في مدينة منبج ببيان، الساعة 12:00. وفي نفس السياق يصدر أهالي القرى الشرقية لمقاطعة كوباني ببيان في قرية قره موغ التي تعرضت للقصف وأصيب فيها عدد من المدنيين بجروح، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة الحسكة، جثمان الشهيد في قوات سوريا الديمقراطي تركي علي مسمار إلى مثواه الأخير، وإقامة مراسم غيابية للشهيد عكيد كرزان من قوات الدفاع الشعبي HPG، بمزار الشهيد دجوار في المدينة. الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، شهداء مجزرة باريس، المناضلات السياسيات الثلاث "ساكينة جانسيز فيدان دوغان وليلى شايملز، عبر تنظيم محاضرات من قبل مؤتمر ستار عن حياة المناضلات الثلاث، وعرض سنفوزيوني، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي كوباني أن مقاومتهم ستتواصل مهما بلغت همجية دولة الاحتلال التركي، واستنكروا الصمت الدولي حيال الهجمات المتكررة لدولة الاحتلال التركي على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب والد المعتقل سليمان شيخو المنظمات الحقوقية بالتوجه إلى السجون التركية، ووضع حد للجرائم المستمرة بحق السجناء، وأوضح أن المعتقلين الذين يواجهون الموت، أصبحوا منبعاً للقوة بسبب إرادتهم القوية. (مرفق بالصور والفيديو).

الحماية الذاتية في ميادين الحياة المختلفة هي إحدى أبرز مقومات ثورة شمال وشرق سوريا وسبب صمودها رغم جميع الهجمات التي تتعرض لها، ويشدد مثقفون على ضرورة تعزيز الحماية الذاتية مع استمرار الهجمات التي تستهدف المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار، ريحان لوقو، أن الهجمات التركية ضد شمال وشرق سوريا وبالأخص كوباني تأتي انتقاماً لهزيمة داعش في كوباني، وأكدت أن شعب المنطقة لا يثق بالقوى الدولية وسيواجه هذه الهجمات بتعزيز حمايته الجوهرية. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

تؤكد أستاذة علم نفس في جامعة بيرغن في النرويج البروفيسورة، كاريان ويسترهايم، أن حزب العمال الكردستاني وحركة التحرر الكردستاني يمثلان الورقة الديمقراطية في الشرق الأوسط. وأكدت ضرورة إزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب"، وقالت: "لا بد من التركيز أن الإرهابي الحقيقي ليس حزب العمال الكردستاني، بل الدولة التركية. (مرفق بالصور).

المرأة

استنكرت مهجرات عفرين الصمت الدولي حيال المجزرة التي ارتكبتها الاستخبارات التركية بحق المناضلات الثلاث (ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايملز) في عام 2013 في العاصمة الفرنسية باريس، ودعون المنظمات الإنسانية والحكومة الفرنسية إلى القيام بواجبها ومحاسبة تركيا على جرائمها. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تصرح تركيا بين الحين والآخر بأنها تسعى إلى التقارب والتصالح مع مصر، إلا أنها لم تنفذ الشرط المصري الأهم لحصول هذه المصالحة، إذ عدت مصر انسحاب المرتزقة السوريين من ليبيا شرطاً أساسياً للتقارب مع تركيا منذ بدء اللقاءات بين الطرفين، وفي هذا السياق أكد باحث مصري أن الملف الليبي هو من يعرقل المصالحة بين الطرفين. (مرفق بالصور).

ANHA