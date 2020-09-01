مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تدلي منظمات المجتمع المدني في مقاطعة الشهباء ببيان بمناسبة اليوم العالمي للسلام وذلك في مخيم سردم ساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع اهالي اقليم عفرين جثمان الشهيدين ديار عفرين الاسم الحقيقي محمد سعيد محمد، والشهيد جيا عفرين الاسم الحقيقي محمد محمد وذلك في مزار الشهداء بناحية احرص بمقاطعة الشهباء الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تقام اليوم مراسم تشيع لجثامين ثلاثة شهداء من قوات سوريا الديمقراطية يوارون الثرى في مثواهم الأخير في مزار شهداء الشدادي، الشاعة ١٠:٠٠.(مرفق بالصور والفيديو).

-قال صالح مسلم إنّ أيّاً من دول العالم لم تقم بشيء من أجل إحلال السلام، ومنذ الإعلان عن يوم السلام العالمي وحتّى يومنا هذا لم تتوقّف الحروب في العالم، وإنّ يوم السلام العالمي مجرّد رمز، الشخص الوحيد الذي عمل من أجل السّلام هو القائد عبد الله أوجلان وهو معتقل منذ 21 عام في سجن إيمرالي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد حقوقيو إقليم عفرين أنّ الدولة التركيّة لا تراعي المبادئ القانونيّة بحقّ المعتقلين، وأنّها "تحاول إلقاء اتهامات واهية على كل من يعترض طريق سياستها القذرة لإخفاء ساحتها الإجرامية عن الأنظار".(مرفق بالصور والفيديو).

-حققت مطبعة الشهيد هركول الهدف المنشود، وهو طباعة منهاج العام الدراسي الجديد بجميع مراحله، وخاصة المرحلة الثانوية المقررة للعام الجديد باللغتين العربية والكردية بفرعيها العلمي والأدبي، رغم توقفها عن العمل مدة شهرين نتيجة ظهور وباء فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكّد إداريّو مجلس الشّعب بالكسرات بريف الرقّة الجنوبي أنّ نجاح تجربة الإدارة الذاتية جعلها اليوم الجسر الوحيد لدى السوريين للعبور نحو سوريّا اللامركزية التي يطمحون إليها, كما رفضوا التخلّي عن الإنجازات التي تحقّقت من خلال إدارة الشعب نفسه بنفسه. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أكد كاميران برواري أن دولة الاحتلال التركية تقوم بنشر المرتزقة على حدود جنوب كردستان، وقال إن استمرار هجمات الاحتلال التركي ضد مناطق جنوب كردستان ينذر بمستقبل مظلم لحكومة الإقليم وللدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمرّ السلطات في باشور كردستان، باعتقال الناشطين والإعلاميين دون السماح لمحامييهم باللّقاء بهم، فيما كشف ممثّل مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيّين في دهوك بأنّ باشور كردستان يعاني من تدنّي سقف الحريات لدرجة كبيرة، حيث يؤدّي منشور على صفحات التواصل الاجتماعيّ بصاحبه إلى السجن. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح أهالي ناحية تربه سبيه أنّ مقاومة حفتانين هي مقاومة الكرامة بالنسبة للكردستانيين، مؤكدين أن الشعب في كردستان مطالب بدعم ومساندة هذه المقاومة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-قالت أفين جمعة الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة: إن مستوى حقوق الإنسان يتراجع في تركيا خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والحريات العامة، فكثير من النساء يتعرضن للقتل والاغتصاب سنويًّا، بتهم وذرائع واهية إما بداعي الشرف أو العنف الأسري، وجميع مرتكبي هذه التجاوزات لا تتم محاسبتهم".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-40 رسامًا ورسامة يعبّرون عن أفكارهم ويطرحونها على الصفحة البيضاء على شكل رسومات ولوحات فنية تجسّد حقيقة ما عاشوه خلال 58 يومًا من المقاومة في عفرين، وأكثر من سنتين ونصف يعيشونها في الشهباء. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

ـ يلقي شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه بيانا إلى الراي العام، تنديدا بالهجمات التركية ودعماً لمقاومة حفتانين ضمن حملتهم "حتما سننتصر"، وذلك في مزار الشهيد دلشير بقرية دكري الساعة الـ 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، استخدم الاحتلال التركي مصادر المياه كورقة سياسية لتمرير سياساته الاحتلالية تجاه مناطق شمال وشرق سوريا وأهلها، فيما الإدارة الذاتية والأهالي أبدوا تعاونًا وتكاتفًا قويًّا للتصدي لمخططات الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA