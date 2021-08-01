مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-8-2021

يخرج أهالي كل من "ناحية كركي لكي وتربه سبية، وجل آغا وديرك، ومدينة قامشلو" في مظاهرات منددة بممارسات حزب الديمقراطي الكردستاني وهجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان، ومناطق الدفاع المشروع، (مرفق بالصور والفيديو)

-أحد سكان قرية جدالة حسين نايف خضر سرد قصته أيام فرمان 2014، حسين أيضاً كان أحد الذي أسرهم داعش وتم تحريره فيما بعد .والد حسين ومجموعة كبيرة من سكان قريته قتلوا ؛ ويقول حسين أن قوات الكريلا قامت بتحذيرهم قبل وصول المرتزقة إليهم. (مرفق بالصور والفيديو)

حذّرت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية من نتائج خطيرة في حال واصل المجتمع الدولي تقاعسه في أداء واجباته في ملف محاكمة مرتزقة داعش الموجودين في مخيم الهول وسجون قوات سوريا الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو)

أثار فرض واشنطن عقوبات على إرهابيين أبرزهم قاتل السياسية "هفرين خلف" وإحدى أقرب المجموعات المرتزقة إلى تركيا "أحرار الشرقية" أسئلة حول توقيت هذه الخطوة وما سيتبعها، وفي الوقت الذي أكدت فيه الرئيسة المشتركة لمسد أمينة عمر أن "النقاشات مستمرة لمعاقبة جميع الإرهابيين وداعمتهم تركيا"، أشار محلل سياسي إلى أن هذه الخطوة هي "رسالة أميركية بثبات موقف إدارة بايدن من الملف الكردي".(مرفق بالصور والفيديو)

علّق عدد من أهالي مدينة كوباني على استهداف طائرة مسيّرة تركية لسيارتين مدنيتين جنوب المدينة ، وأكدوا أن الهدف الرئيس من هجمات الاحتلال التركي على المنطقة هو تخويف الشعب لإبعاده عن أرضه وكسر إرادته، وشددوا على ضرورة التكاتف الكردي للوقوف في وجه الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو)

سياسة

أشار المحامي مصطفى شيخ مسلم إلى أن تركيا تخرق كافة القوانين والأعراف الدولية باستخدامها الأسلحة الكيميائية في مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان وانتهاكها سيادة الأراضي العراقية، وقال إنه يجب محاسبة تركيا على انتهاكاتها بالطرق القانونية. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضحت عضوة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية جيهان محمد بأن تركيا ترتكب جرائم حرب بحق الشعب السوري بكافة أطيافه من خلال قطع مياه محطة علوك وحبس مياه الفرات، مشددة على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته والضغط على تركيا لوقف هذه الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو)

العالم

بعد الاشتباكات العنيفة التي جرت خلال اليومين الماضيين يترقب أهالي درعا نجاح المفاوضات مع هدوء حذر يسود المنطقة، في حين يراهن اللبنانيون على ميقاتي لإخراج البلاد من أزمتها السياسية.

المرأة

أوضحت المشاركات في المؤتمر النسائي الثاني أن القوى التي تستهدف النساء واحدة، أينما كانت، وأساليبها واحدة، وأكدن "للمؤتمر أهمية في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وتستدعي الوصول إلى خريطة طريق لضمان حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".(مرفق بالصور والفيديو)

ANHA