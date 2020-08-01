مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-8-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أوضحت منظمة حقوق الإنسان بأن المجزرة التي ارتكبتها تركيا في مدينة منبج تصنف ضمن جرائم الحرب، ويجب محاكمة المرتكبين ضمن محكمة دولية، وأوضحت بأنها تُنسق مع لجنة من المحامين لرفع دعاوى الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات إلى المحاكم الأوروبية. (مرفق بالصور والفيديو).

-يروي مواطن من أهالي عفرين فرَّ من ظلم وبطش الاحتلال التركي ومرتزقته، تفاصيل ما جرى معه في عفرين في سجون وأفرع مرتزقة الاحتلال التركي على مدى ثلاث سنوات. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات روشن حاجم إن "العزلة المفروضة على القائد أوجلان ما هي إلا نفي للوجود الكردي وكل الشعوب الطامحة للحرية والسلام"، وأكدت أن "فلسفة القائد أوجلان خرجت إلى النور رغم المؤامرة الدولية التي حيكت ضده".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تفاصيلها ما زالت عالقة في أذهان الشعب الكردي عامةً والنساء خاصةً، تحررت الآلاف منهن، وما زال مصير الآلاف مجهولًا، مجزرة شنكال 6 سنواتٍ على عمليات التنكيل واستعباد النساء الإيزيديات، من كان المسؤول عن المجزرة ومن الذي وقف في وجهها؟.(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-عدّ سياسيون كرد في ناحية تل تمر أن هجمات الاحتلال التركي تستهدف جميع أجزاء كردستان، مطالبين القوات الكردستانية بمساندة مقاومة حفته نين والوقوف في وجه تركيا لأنها إحدى الثورات الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-يتساءل الكثيرون حول أسباب تعنت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإصراره على غزو ليبيا والسيطرة عليها سياسيًّا وعسكريًّا.

الثقافة والفن

-تكشف آراء وأرقام تراجع ثقافة القراءة والمطالعة في كوباني في ظل الأحداث المحلية والإقليمية المتسارعة، لاسيما لدى الشباب المتأثر بالمواقع الاجتماعية، وعزوفه عن واحدةٍ من أهم الأعمدة الرئيسة لبناء مجتمعٍ ثقافي وحر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA