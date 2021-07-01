مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-7-2021

- يعقد اتحاد الكتاب الكرد في سوريا المرهجان السابع للقصص الكردية، في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 18:00.(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أهالي حي الشيخ مقصود بمدينة حلب أن الدولة التركية مهما شددت العزلة المطبقة على القائد لن تستطيع سد الطريق أمام فكره، مبينة أن "القائد حول ايمرالي من مكان سيئ الصيت إلى أكاديمية لنشر الفكر الحر". (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّدت الرئاسة المشتركة للاقتصاد في المنطقة الغربية في دير الزور أنّ الاعتداءات التركية على منسوب مياه نهر الفرات، والجفاف في هذا العام قد أثّرا سلباً على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية في المنطقة، كل ذلك زاد من الأعباء على أهالي المنطقة، في هذا العام. (مرفق بالصور والفيديو).

- يلقي إغلاق المعابر الحدودية بظلاله على المنطقة التي تعاني الأمرين جراء الحصار، فيما تثير ازدواجية المعايير الدولية استهجان الأوساط الشعبية التي ترى أنها تغلق أمام الشعب الذي حارب الإرهاب وتوفر المساعدات للإرهابيين أنفسهم، وسط مطالب بفتح معبر تل كوجر الحدودي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أشارت أمينة أوسي أن دولة الاحتلال التركي الفاشية تستهدف هوية وشخصية المرأة الكردية المناضلة، وقالت: "قضية المرأة في عموم العالم واحدة، وبوحدة نضال المرأة فإن القرن الواحد والعشرين لن يكون لفاشية حزبي AKP/MHP مكان فيه".(مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت المعلمات في مدينة الحسكة أن الاحتلال التركي يهدف إلى توسيع دائرة احتلالها لجغرافية كردستان وضمها لخريطتها، داعيات الأحزاب السياسية إلى توحيد البيت الكردي لمجابهة الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- وصف السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي السوري صالح كدو، تصريحات المجلس الوطني الكرديّ ضد الإدارة الذاتية بـ "العدوانية" أكثر من تصريحات الحريري، مبيناً أنّ الهدف الرئيس من تلك التّصريحات هو التشهير بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت رئيسة مكتب التنظيم بمجلس حزب سوريا المستقبل في منبج آسيا الحسين أن الانتهاكات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا هدفها ضرب الأمان والاستقرار تحت حجج واهية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في حلب بأن الاحتلال التركي بتهديده باحتلال مدينة منبج هدفه إحياء وجود مرتزقة داعش مرة أخرى في المنطقة، وقال: "إرادة الشعوب في منبج أقوى وستفشل جميع مخططاتهم وسياساتهم تجاه المنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- أوضح شرفان درويش أن ما يسمى الائتلاف هو جهة فاقدة للمصداقية وهي كتلة عميلة ضرت مصلحة السوريين عبر نهجه، فهو عبارة عن مرتزقة يعملون وفق أجندات تركيا ويقبضون ثمن ارتزاقهم من تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تصاعد التوتر الأميركي – الإيراني خلال الأيام الماضية وسط امتداد ميدان المواجهة إلى الأراضي السورية وتحديداً دير الزور، ما يطرح أسئلة حول توقيت هذا التصعيد وخلفياته. (مرفق بالصور والفيديو).

- بعد 20 سنة من التدخل الأميركي وقبلها 10 سنوات من التدخل الروسي بأفغانستان، ما الذي حققه التدخل الأجنبي بهذا البلد؟ ورغم أن الانسحاب الأميركي قد يفتح باباً للأمل في إنهاء الحرب، لكن المخاوف تتصاعد من عودة طالبان لحكم أفغانستان. (مرفق بالصور).

تحليل

- تتفاقم يوماً بعد يوم أسس الحداثة الرأسمالية، وتتداعى دعائمها لتتجه نحو الزوال والانهيار. ولا يمكن معالجة وإنقاذ النظام المهيمن من خلال المداخلات والإصلاحات. بعد اجتماع قمة دول حلف الناتو الذي عقد بعد قمة دول مجموعة الـ 7 ، عقد في العاصمة الإيطالية روما اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش. (مرفق بالصور).

ANHA