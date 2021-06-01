مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-6-2021

- يشيع أهالي ناحية تربه سبيه جثمان الشهيد عبد الله حميد الرجب عضو قوات الدفاع الذاتي، إلى مثواه الأخير بمزار الشهيد دلشير في قرية دوكر، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي ناحيتي الدرباسية وزركان في مسيرة بمناسبة ١ حزيران، الساعة ١٠.٠٠، (مرفق بالصور والفيديو).

- أعقب الإعلان عن حملة تحرير منبج في الأول من حزيران عام 2016 تغييرات مصيرية بالنسبة لمكونات المنطقة، فقد كان تحريرها نقطة تحوّل في معارك دحر مرتزقة داعش وضربة قاصمة للمشروع التركي داخل سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- نوه المحامي يوسف جاكساز إلى ضرورة أخذ أوضاع المعتقلين المرضى بعين الاعتبار وفق المعايير الإنسانية ، ودعا الجميع إلى اتخاذ موقف مناهض للانتهاكات القانونية التي يتعرض لها المعتقلون . (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أوضحت عضوات المؤسسات المدنية في مقاطعة الشهباء وناحية الدرباسية أن العزلة والمؤامرة على القائد أوجلان فشلت من خلال انتهاج الشعوب فكره، ولفتن إلى أنه على النساء جعل حرية القائد هدفهن الأساسي. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس المرأة بكوباني جلسة حوارية تحت عنوان "التعصّب", الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تعقد نساء شمال وشرق سوريا مؤتمراً في مدينة الرقة، تحت عنوان "نساء زنوبيا في مدينة الرقة"، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال رئيس حزب سوريا المستقبل مجلس عفرين ـ الشهباء محمد رشيد، إن سياسات الدولة التركية الممنهجة في سوريا هي جزء من مخطط رسم للمنطقة منذ عام 2013 لإفراغ المدن السورية من سكانها الأصليين وتغيير ديمغرافيتها على كافة الأصعدة. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال سياسيون كرد بأن صمت الحكومتين العراقية والسورية والمجتمع الدولي حيال السياسات التركية بمثابة ضوء أخضر لتركيا لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعب المنطقة، وأنه يعني شراكة للأخيرة في جرائمها وانتهاكاتها، وذلك تعليقاً على استمرار تركيا بحبس مياه الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- إننا نمر بمرحلة تشهد فيها أجزاء كردستان الأربعة والشرق الأوسط بشكل عام تحولات جذرية هامة. ومما لا شك فيه أن التحولات الجارية في المنطقة، والتي تعتبر مركزاً للحرب العالمية الثالثة، غير منفصلة عما يجري في العالم بشكل عام. وبمعنى آخر فإن كردستان والمنطقة ما زالت تحتفظ بدورها المحوري سواء من الناحية الجغرافية أو من ناحية تطور البشرية. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- استنكر شيوخ ووجهاء العشائر بريف دير الزور الشرقي هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع واستخدامه الأسلحة المحرمة دوليّاً، وقالوا إن الهدف من هذه الهجمات كسر روح المقاومة لدى الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج مجلس ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، في جولة على كومينات النّاحية لشرح الوضع السياسي والخدمي في المنطقة بشكل عام، الساعة 10:00 ( مرفق بالصور والفيديو).

- تشهد القرى الواقعة غرب مدينة كوباني هذا العام حرائق مقصودة للمحاصيل الزراعية كما في الأعوام السابقة من قبل الاحتلال التركي، وذلك بعد فشله في إفراغ المنطقة من سكانها من خلال تهديداته باجتياح المنطقة واحتلالها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA