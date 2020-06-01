مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يدلي وجهاء عفرين والشهباء ببيان بخصوص الانتهاكات التي تمارسها مرتزقة الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين، و ذلك أمام مبنى حزب التحالف الوطني، الساعة13:00

-يتوافد أهالي كركي لكي إلى قرية عابرة لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة نالين موسى الاسم الحركي چكژين جان (مرفق بالصور والفيديو).

-رغم افتتاحه منذ عدة أيام إلا أن المدنيين يتخوفون بشكل كبير من السير على طريق الـ/M4/ خشية استهدافهم من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، مؤكدين أن طريق الـ/M5/أيضاً هو بضمانة روسية تركية ولكن الانتهاكات مستمرة من قبل مرتزقة الاحتلال بحق المدنيين. (مرفق بالصور والفيديو).

-لفت محمد خير شيخو إلى أن إطلاق حملة تحرير منبج جنّبها خطر الاحتلال، وكانت إبصار النور من جديد في منبج. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة أنه لا توجد أية إجراءات أو نية لدى الإدارة الذاتية لرفع سعر مادة الخبز أو أية مواد غذائية أخرى بالتزامن مع رفع سعر شراء مادة القمح. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكدّ الإداري في قوى الأمن الداخلي بالرقة فادي الحسين أن التحقيقات جارية حتى الكشف عن ملابسات مقتل الطفل خليل عبد الرزاق والقبض على الجناة، في حين ناشد الأهالي لمراقبة أطفالهم حرصاً على سلامتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أكد صالح مسلم أن المرحلة الأولى من الحوار الكردي – الكردي كانت إيجابية، ولفت إلى أن أحزاب الوحدة الوطنية الكردية ستنضم إلى المرحلة الثانية من المباحثات والتي توقع انطلاقها قريباً، مشيراً إلى أن تحقيق وحدة الصف الكردي سيؤثر في الوضع في سوريا وكردستان والشرق الأوسط بشكل عام. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-دعت الأمينة العامة لحزب الشباب للبناء والتغيير، بروين إبراهيم، الحكومة السورية للاستماع إلى وجهات نظر كافة مكونات الشعب السوري ومطالبه، مضيفة بأنه لن يكون هناك حل؛ إذا كان أحادي الجانب فقط من قبل السلطة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-انطلاقاً من الأول من حزيران/يونيو عام 2016، ولـ 75 يوماً متواصلاً، تمكّن مجلس منبج العسكري من تحرير مدينة منبج قبل نحو 4 أعوام من الآن، لتتنفس المدينة وأهلها الصعداء بعد أكثر من عامين من وقوعها تحت احتلال داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تنديداً واستنكاراً للجرائم والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أهالي عفرين والنساء، ينظم مؤتمر ستار مظاهرة في مقاطعة الشهباء ومدينة حلب، الساعة 17:00، وتصدر هيئة المرأة في مقاطعة عفرين بيانا إلى الرأي الساعة 11:00 ، ويدلى مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ببيان الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مجموعة من نساء عفرين في مدينة قامشلو اعتصاماً أمام مقر الأمم المتحدة في المدنية للتنديد بجرائم تركيا والمرتزقة بحق النساء الكرد في عفرين، وتسليمهم رسالة بمطالبهن في إيقاف الجرائم ومحاسبة الجناة. الساعة 10:30 (مرفق بالصور والفيديو).

-أدانت تنظيمات نسائية الصمت الدولي حيال جرائم وانتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته وعدم اتخاذهم أي إجراءات بحقهم وخاصة الانتهاكات الممارسة بحق النساء في المناطق المحتلة وما يتعرضن له من تعذيب في سجون ومعتقلات المرتزقة . (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يعاني أهالي العشرات من قرى ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو، من نقص حاد في مياه الشرب، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وعدم توفر المياه السطحية، وتلوث مساحات كبيرة من الأراضي القريبة من نهر الأحيمر بالنفط، وتسرب مياهه إلى المياه الجوفية ما يجعلها غير صالحة للشرب. (مرفق بالصور والفيديو).

-يتخوف مزارعو القرى الحدودية من جني محصولهم الزراعي بسبب ممارسات جيش الاحتلال التركي، موضحين أن الأراضي الزراعية هي مصدر رزقهم الأساسي، والاحتلال التركي يستهدف هذا الرزق. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA