مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-5-2022

تدلي أمهات الكريلا ببيان حول شن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو الساعة 16:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يوقد أهالي مقاطعة الحسكة في المدن والنواحي الشموع على أضرحة الشهداء في مزرات الشهداء بمناسبة عيد الفطر. الساعة 20.00. (مرفق بالصور والفيديو)

تنطلق اعمال اليوم الثاني لكونفرانس وحدات حماية المرأة YPJ ، في مدينة الحسكة، ومن المقرر الساعة 09.00. (مرفق بالصور والفيديو(

أكد أهالي ناحيتي ديرك وجل آغا أن هدف دولة الاحتلال التركي ليس استهداف مناطق الدفاع المشروع فقط، بل هو مخطط لاستهداف إرادة الشعوب المقاومة وتوسيع جغرافيتها على حساب الشعوب الأصلية، مشددين على ضرورة التكاتف لدعم قوات الكريلا التي تمثل تطلعات الشعوب إلى الحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

ارتفعت مؤخراً حدة الاشتباكات والتصفيات بين المجموعات المرتزقة في المناطق المحتلة، إذ يعزو الصحفي السوري، مصطفى عبدي، ارتفاعها إلى تعمد الاحتلال التركي وقف تمويل المرتزقة لإيصال المنطقة إلى الفوضى التي هي عليها الآن، وإباحة الصراع على المال والسلطة بينهم، إذ لا يبقى للمواطنين خيار سوى الهجرة ليتسنى له تغيير ديمغرافية المنطقة.

السياسة

أكد رئيسا مكاتب العلاقات في الحزب اليساري الكردي السوري والجمهوري الكردستاني في الرقة أن دولة الاحتلال التركي تسعى لحرب إبادة في مناطق شمال وشرق سوريا والعراق وهدفها منها إعادة الاحتلال العثماني إليها من جديد بحجة حماية أمنها القومي. (مرفق بالصور والفيديو).

تتعمد حكومة دمشق إبعاد أبناء السويداء عن هدفهم من الاحتجاجات السلمية المندلعة ضدها من خلال تعميق الفوضى والفلتان الأمني، فيما يؤكد الأمين العام لحزب اللواء السوري أن النظام الفدرالي هو الحل الأنسب للسويداء ولسوريا بشكل عام.

العالم

أبدت روسيا انزعاجها من الضربات الإسرائيلية على سوريا، وذلك في اتصال هاتفي لوزير خارجيتها سيرغي لافروف مع نظيره السوري فيصل المقداد، بينما لا يزال ملف إبادة الأرمن من الملفات التي تقض مضجع الدولة التركية المحتلة.

المرأة

تستغل بعض السيدات في غزة، مناسبة عيد الفطر لصناعة كعك العيد وبيعه، في محاولة لاجتراح مصدر دخل مؤقت يحسن من ظروف أسرهن المادية.

يواصل اقتصاد المرأة في شمال وشرق سوريا تقديم الدعم للأسواق المحلية، برفدها بالمواد الأولية اللازمة، وذلك عبر افتتاح مشاريع ومعامل بكدح المرأة، ما يساهم في تمكينها اقتصادياً ويساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمجتمعها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA