مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-5-2021

-يخرج أهالي قامشلو وعامودا وتربع سبية وكركي لكي وتل تمر والهول وشدادي وحلب والشهباء في مسيرات ومظاهرات بمناسبة الأول من أيار يوم عيد العمال العالمي. وتنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع. (مرفق بالصور والفيديو).

-جدد أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب تمسكهم بفكر القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أن العزلة التي تفرضها تركيا لن تمنعهم من مواصلة النضال على نهج القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الإداري في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا في مدينة كوباني، فرمان حسين إن "روسيا عبر صمتها تمارس سياسة الضغط على الإدارة الذاتية لتقديم تنازلات للنظام السوري وتقويته".(مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد الحقوقي مسعود علي أنّ قطع المياه عن أهالي المنطقة والآلاف من المهجّرين ما هو إلّا جريمة حرب وإبادة جماعيّة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرّك لوقف هذه الجريمة بحقّ أهالي المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-لم تكتفِ تركيا والمرتزقة التابعون لها باحتلال مناطق في شمال وشرق سوريا، بل عمدوا إلى تهجير أهالي القرى الواقعة على خطوط التّماس، متبعين سياسة الأرض المحروقة ضدهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عدد من أهالي ناحية تل تمر إن مشروع الإدارة الذاتية هو المشروع الوحيد الذي احتضن جميع المكونات، كونه تأسس على مبدأ أخوة الشعوب، وطالبوا المجتمع الدولي الأعراف بها كونها تمثل كافة مكونات شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

عاهد مُهجّرو عفرين على الاستمرار في المقاومة حتى تحرير عفرين، فيما قالوا إن هجمات الاحتلال المستمرة لن تنال من إرادتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-باركت نساء عاملات "1 أيار" وقلن إن المرأة أثبتت نفسها من خلال تمثيل نفسها على جميع الساحات والقطاعات، ودعون النساء إلى المشاركة في العمل وبناء المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

عبّر أعضاء الشبيبة الثورية في إقليم الفرات عن تضامنهم مع مقاتلي الدفاع الشعبي "الكريلا" في مناطق الدفاع المشروع، مبيّنين أن الحرب في مناطق الدفاع المشروع هي حرب الوجود. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA