مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تصدر مؤسسة اتحاد الشعوب ومساندتها بياناً إلى الرأي العام بمناسبة حلول عيد العمال العالمي الساعة 12:00 في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني(مرفق بالصور والفيديو).

-على الرغم من أن الإدارة الذاتية استطاعت كسر سيطرة واستغلال الحزب الحاكم في سوريا على العمال وأعادت إليهم الكثير من حقوقهم التي حرموا منها على مدى 50 عاما، إلا أنهم لا يزالون بحاجة إلى الكثير من الخطوات العملية والجادة، للنهوض بواقع العامل لأداء عمله بشكل أفضل(مرفق بالصور والفيديو).

- طالب إيزيديون من مُهجّري عفرين المنظمات الحقوقية والدولية بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المجتمع الإيزيدي والشعب الكردي عامة في عفرين والشهباء(مرفق بالصور والفيديو).

- تقوم الأطراف المتحاربة في إدلب بتحركات مكثفة وفي مقدمتهم الجانب التركي الذي يتحدث عن التفاهم مع روسيا وقتال مرتزقة تحرير الشام لكنه يرسل المزيد من التعزيزات العسكرية, بينما وبسبب تصاعد الخلاف بين من ضامني آستانا أجروا اجتماعات وعدة اتصالات لكن دون نتائج معلنة, فماذا يجري في إدلب؟(مرفق بالصور).

حوار

-شدّد عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطيّ آلدار خليل PYD على ضرورة توجّه القوى الكردية إلى إيجاد الحلول للقضية الكردية، والوصول إلى تفاهمات عبر الحوار، والابتعاد عن الحرب الداخلية، و إنشاء اتفاق واتّحاد بين الصفوف الكردية، كما دعا إلى ذلك القائد أوجلان في حديثه الأخير(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- باركت إعلاميات يوم 1 أيار على كافة عاملات وعمال العالم، وأشرن إلى أن النساء هن العاملات الرئيسيات في المجتمع، وأنه لولا فضل وجهود العمال ونشاطهم لما وصل العالم إلى هذه المراحل المتقدمة(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- قال المحلل السياسي الليبي سراج التاورغي أن الليبيين عانوا من اتفاق الصخيرات، وما جاء به من مجلس رئاسي مشوّه أصبح يقود ميليشيات يحارب بهم للسيطرة على أموال ليبيا بينهم مرتزقة من سوريا وتركيا(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

- يقضي الفنان سعيد بيرهات أيام حظر التجوال في التمرين وتعليم أبنائه العزف على مختلف الآلات الموسيقية، وتنمية مواهبهم(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- الحجامة إحدى طرق الطب البديل إذ تعدّ من العادات و التقاليد التي تستخدمها الشعوب منذ القدم نظراً لما تتضمنها من فوائد صحّية ووقائية عديدة للجسم، وتساهم في معالجة العديد من الأمراض الجسدية والنفسية(مرفق بالصور والفيديو).

- يعاني المهجرون المقيمون في مخيم واشو كاني من مشكلة سوء الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة في المخيم, وإدارة المخيم تعد الأهالي بأنهم سيقومون بصيانة شبكات الصرف الصحي وتجهيزها من جديد في بداية أيار الجاري(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA