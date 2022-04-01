مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-4-2022

-بمناسبة عيد الأكيتو يقيم السريان احتفالية في قرية حكمية في منطقة برآف بريف ديرك، الساعة 14:00(مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم حزب الاتحاد السرياني احتفالية بمناسبة رأس السنة السريانية الاشورية "الأكيتو"، الذي يصادف الأول من نيسان، وذلك في قرية تل عربوش بناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس عوائل الشهداء في مدينة كوباني احتفالية لأبناء الشهداء وذلك في مركز باقي خدو للثقافة والفن الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

كشف الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، عن حصيلة الجرائم والانتهاكات خلال شهر آذار الفائت في مقاطعة عفرين المحتلة ، مشيراً إلى أن تركيا تواصل التطهير العرقي في المنطقة وسط غض النظر من قبل المجتمع الدولي. (مرفق بالصور والفيديو).

يعتبر عيد الأكيتو(بداية السنة الجديدة) من أكثر الأعياد والمهرجانات الدينية الاجتماعية الشعبية القديمة، والذي يمثل الإرث الثقافي والحضاري للعديد من الشعوب وبخاصة الشعب السرياني والآشوري والكلداني والبابلي، وكان للاحتفال بهذا العيد دور كبير في توطيد أواصر المحبة والتلاحم الاجتماعي بين المكونات. (مرفق بالصور).

قال عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) بخصوص حملة "نظافة المدينة من نظافة المجتمع" إن الحملة سوف تستمر على مستوى شمال وشرق سوريا كافة وأضاف: "عندما يصل وعي المجتمع إلى ثقافة النظافة فإنه سوف يحافظ على بقائه صحياً وبعيداً عن المرض. لهذه الأسباب أردنا في حركة المجتمع الديمقراطي إطلاق حملةٍ بروح الربيع، الحفاظ على الطبيعة والنظافة".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

رجح الصحفي عزيز كويلو أوغلو أن دولة الاحتلال التركي لن تحقق أي نتائج إن شنت هجوماً ضد قوات الدفاع الشعبي، حتى وإن شارك فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل مباشر، وقال إن تركيا استخدمت ذروة قوتها ولم تحقق شيئاً، كما كشف مساعيهما لإشراك الدولة العراقية في الهجمات ضد الدفاع الشعبي (الكريلا). (مرفق بالصور).

سياسة

اعتبر جاهد حسن أن الحرب في أوكرانيا جاءت نتيجة ما تعانيه القوى العالمية من انسداد للأزمات والحروب الدائرة في الشرق الأوسط، وأن الطبيعة البشرية لا تقبل نموذج الدولة القومية التي أضحت بلاءً على رأس الإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

قال رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان، أن اللجنة الدستورية غير شرعية في شكلها الحالي لأنها لا تعبر عن تطلعات الشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أكد ناشطون وسياسيون سوريون أن ذهنية كلّ من حكومة دمشق و"الائتلاف" الإقصائية واحدة، محذرين من أن ما يسمى بـ "رؤية الائتلاف السياسية" وما نوقش خلال اجتماعات اللجنة الدستورية تحت اسم "رموز الدولة وهويتها" سيشكل خطراً على وحدة سوريا، كما عدوا المجلس الوطني الكردي "شاهد زور على إقصاء الكرد ولن يرحمه التاريخ".(مرفق بالصور).

أعلنت مصادر إعلامية اتجاه السعودية ومعها دول الخليج إلى فتح الأبواب مجددًا في وجه العلاقات الودية مع لبنان بعد قطيعة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين دامت لأشهر. فما الأجواء الّتي تمّ فيها التَّرتيب لهذا الموقف الخليجي الإيجابي. وكيف ستكون انعكاسات ذلك على المشهد السياسي المتأزم في لبنان؟(مرفق بالصور).

كردستان

أشار الرئيس المشترك للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، سليمان حمو، أن بناء الجدار بين شنكال وشمال وشرق سوريا، جزء من المؤامرة المستمرة على المجتمع الإيزيدي، وأضاف: "يحاولون فصل أراضي كردستان وإبعاد المجتمع الإيزيدي في شنكال عن روج آفا، في استهداف مباشر لتنظيم الإيزيديين".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يستعد العالم الإسلامي لاستقبال شهر رمضان، وفي شمال وشرق سوريا ينتظر المسلمون قدوم الشهر، وسط حصار متواصل على المنطقة واستمرار الهجمات التركية وبخاصة في مناطق التماس مع المناطق المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA