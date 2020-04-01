مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-4-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يستقبل مشفى العلي الخاص في ناحية الدرباسية المرضى بسعر رمزي، وذلك بعد حظر التجوّل الذي أقرته الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حيث يناوب الأطباء في المشفى لمعالجة المرضى. (مرفق بالصور والفيديو).

-في مبادرة إنسانية لتقديم الدعم والمساعدة للأهالي في ظل حظر التجوال أعلن الدكتور منال محمد اختصاصي نسائية عن استقبال الحالات المرضية النسائية وإجراء العمليات مجاناً لكافة المرضى. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد مرور عام على إنهاء قوات سوريا الديمقراطية الوجود العسكري لمرتزقة داعش على الجغرافية السورية، لا تزال الأم ياشر ملا نعسان تحتفظ في قلبها بأملٍ حي في أن يعود ابنها ولات قطاش الذي اختطفه المرتزقة قبل أعوام، واختفى أثره نهائيا بعد ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-ندد الخبير الأمني الصومالي والباحث في شأن القرن الأفريقي، عبدالعزيز آل كارسي، بتدخلات النظام التركي في الصومال، ومحاولته السيطرة على السواحل الصومالية ونهب ثروات ومقدرات الشعب الصومالي. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-كغيرها من القوات الأمنية في شمال وشرق سوريا تقوم قوات حماية المجتمع HPC في ناحية عين عيسى بواجبها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأهالي وتوعيتهم وحمايتهم من هجمات خلايا داعش النائمة. (مرفق بالصور والفيديو).

-بادر شيوخ وعشائر مدينة منبج وريفها إلى دعوة الأغنياء والميسورين لمساعدة الفقراء الذين تضرروا جراء توقف عملهم، وهم من اليد العاملة المعتمدين على أجور عمل يومية تزامنا مع تطبيق إجراءات عدة للوقاية من ظهور فيروس كورونا في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-عاد الباعة المتجولون إلى نواحي وبلدات وأحياء قامشلو، وقد تمكّن الأهالي من خلالهم تأمين بعض احتياجاتهم، خاصة بعد حالة حظر التجوّل التي تعيشها المنطقة لدرء ظهور فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

-نتيجة الحاجة الملحة إلى الكمامات ونقص كمياتها في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بادرت ورشات للخياطة إلى تصنيع الكمامات، وتوزيعها على الصيدليات لتوفيرها للمواطنين للوقاية من ظهور فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA