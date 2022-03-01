مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-3-2022

- يقدم أهالي قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيد رشو قامشلو في خيمة العزاء المنصوبة في حي قدوربك الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يشيع أهالي نواحي تربه سبيه و جل آغا وكركي لكي جثمان الشهيد وائل أحمد العجال الذي استشهد خلال تأديته لمهامه العسكرية، إلى مزار الشهيد دلشير بقرية دكري الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

- يستذكر أهالي كوباني وناحية صرين شهداء مجزرة 25 حزيران في كوباني وقرية برخ باتان والشهداء في مزار الشهيدة دجلة الساعة 14:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي مقاطعة الحسكة عبر فعاليات منفصلة ضمن مدنها ونواحيها "الحسكة، تل تمر، الدرباسية، زركان، الهول، الشدادي" شهداء المقاطعة، عبر الإدلاء ببيانات وإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء في مزارات الشهداء، ضمن إطار فعاليات يوم المرأة العالمي الذي يصادف الـ٨ من آذار، الساعة 17:00. (مرفق بالصور والفيديو).

قيّد مصرف سورية المركزي التابع لحكومة دمشق إجراءات تحويل الأموال واستلامها من شركات الصرافة الخارجية بالعملة الأجنبية، عبر طرح شرط غير منطقي يخدم حكومة دمشق على حساب الفئة الفقيرة في المجتمع، وحذر خبير اقتصادي من أن هذه الخطوة ستسبب المزيد من الفوضى في ظل الغلاء المعيشي القائم. (مرفق بالصور).

أشار أهالي عفرين المهجرون إلى أن جرائم الاحتلال التركي التي ارتكبت وأدت لتهجيرهم في الـ 18 من آذار 2018 لاتزال راسخة في عقولهم، مؤكدين على أن " تمسكهم بخيار المقاومة وبقاءهم في الخيم هو السبيل الوحيد لتحرير عفرين والعودة إليها".(مرفق بالصور والفيديو).

تنفيذاً لمبادئ حرب الشعب الثورية ضمن إطار أسس الحماية الذاتية (الجوهرية)، أكد مهجرو عفرين وأهالي ناحية شيراوا أن الحل الأمثل للحماية الذاتية هو التطبيق والعمل على أسس حرب الشعب الثورية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يدلي مؤتمر ستار في كل من مدينة قامشلو ونواحي ديرك وتربه سبيه ببيانات متفرقة في مزارات الشهداء بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، كما يستذكرون شهداء شهر شباط، الساعة 16:00(مرفق بالصور والفيديو).

- بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة تنظم قوات حماية المجتمع- المرأة مسيرة على مستوى إقليم الجزيرة، وذلك في مفرق حي السياحي بمدينة قامشلو الساعة 10:00 تنظم قوات حماية المجتمع- المرأة مسيرة انطلاقاً من ساحة المرأة الحرة وصولاً لدوار برج الساعة وذلك في الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنطلق اليوم فعاليات اليوم الأول من مهرجان الأدب وفن المرأة تحت شعار "المرأة وردة ربيع الثقافة" وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي حركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات ببيان وسط مدينة كوباني بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة الساعة 13:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم حزب سوريا المستقبل احتفالية في غابة مدينة كوباني بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

بذل مركز الهلال الذهبي مجهوداً كبيراً وكثف من نشاطاته مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، للاحتفال بهذه المناسبة، بعد افتتاحه مؤخراً مركزاً له في حلب. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكد حقوقيون من الرقة وإقليم الفرات على ضرورة إقامة محكمة دولية لمحاسبة المعتقلين من مرتزقة داعش الموجودين في شمال وشرق سوريا، ويجب أن تكون من أولويات المجتمع الدولي، لأن وجودهم عبء على الإدارة الذاتية من الجانب الأمني والاقتصادي. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أكد وطنيون في مدينة كوباني أن "حزب العمال الكردستاني صاحب مشروع ديمقراطي يهدف إلى تحرير الشعوب من قبضة الاستبداد وليس كما يُروّج عنه"، وأنه "لم يعد باستطاعة أحد الوقوف في وجه أفكاره؛ لأنه دخل إلى كل بيت في أجزاء كردستان الأربعة، لذا حان وقت رفع اسمه من "قائمة الإرهاب".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA