مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-3-2021

- يدلي أبناء الشهداء في حلب بياناً بمناسبة عيد المرأة العالمي، في مزار الشهداء بناحية احرص، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي مراسم استذكار للشهداء، في مركز أرام تيكران للثقافة والفن برميلان، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

- 'يجب أن نعمل على تعزيز وتوسيع ثورة المرأة، من أجل تصحيح ثورة العصر التي نحن بصددها، وثورة القرن الحادي والعشرين ومرحلة مسيرة السلام وما بعدها'. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال جومالي شايلماز، وهو والد الناشطة ليلى شايلماز التي اغتيلت على يد المخابرات التركية في باريس برفقة الناشطتين ساكينة جانسيز وفيدان دوغان، إن الدولة التركية مسؤولة عن جريمة الاغتيال، وطالب بمحاكمة مرتكبي المجزرة. (مرفق بالصور والفيديو).

- دحض إيزيديو عفرين ادعاءات وسائل الإعلام التركية حول وضع الإيزيديين في عفرين، وأكدوا أنها "تضليل وأكاذيب"، موضحين أن الإيزيديين هناك "يعيشون ظروفًا صعبة وأليمة، ويرغمون على اعتناق الإسلام".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال الباحث بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، محمد مختار، إن القائد عبد الله أوجلان لم يحظ منذ اعتقاله بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولفت إلى الانتهاكات التي ترتكبها تركيا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، في تعامها مع أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

- عدّ الكاتب الكردي ملفان رسول "المجتمع الدولي شريكًا في العزلة غير القانونية التي فرضتها الدولة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان الذي يمثل قوة الشعب"، مشددًا على أن "رفع العزلة وحدها لا تكفي، علينا المطالبة بحريته". (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار عدد من ذوي الشهداء إلى أن دولة الاحتلال التركي بعد هزيمتها في غاري تستهدف السياسيين والمعتقلين الكرد في السجون التركية بهدف إضعاف حركة المقاومة، مؤكدين على ضرورة رفع وتيرة النضال والوقوف إلى جانب السياسيين والمعتقلين الكرد في السجون. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تفتتح إدارة المرأة في الرقة خيمة تراثية بمنطقة السلحبية، تتضمّن البدء ببرنامج حملة الثامن من آذار، وتصدر خلالها بياناً. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مؤتمر ستار بحلب زيارة لعوائل الكريلا والجرحى بمناسبة الـ 8 من آذار يوم المرأة العالمي، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم اتحاد المرأة الشابة بحلب مسيرة بالمشاعل بمناسبة الـ 8 من آذار، تنطلق من أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مؤتمر ستار معرضاً خاصاً في قرية ميركا ميرا التابعة لبلدة كوجرات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تحت شعار" المرأة تجدد روح الثقافة" تنطلق فعاليات مهرجان أدب وفنّ المرأة السادس، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بقامشلو، الساعة16:00(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- باتت نتائج اجتماعات آستانا واضحة في كافة مفاصل حياة السوريين، فما بين رسم خرائط نفوذ جديدة للبلاد وتقسيمها بين "ثلاثي الصفقات"، وتغيير ديمغرافية المناطق السورية من خلال تهجير أهاليها وتوطين آخرين يلائمون مصالحهم، يراقب السوريون بقلق وتساؤل ماذا ستفعل الجولات القادمة بدولتهم؟ (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تنظّم حركة الشبيبة الثورية بحلب تظاهرة بالمشاعل بمناسبة يوم الثامن من آذار، الساعة 16:00(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- تنظم لجنة التعليم والتدريب في حركة المجتمع الديمقراطي بحلب، معرض صور للطلبة، ضمن سلسلة فعاليات العزلة على القائد، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- اعتبر أهالي ناحية تل تمر صمت "الضامن" الروسي دليلًا على اتفاق ثلاثي آستانا للحصول على تنازلات لمصلحة حكومة دمشق للسيطرة على المنطقة، مطالبين شعوب المنطقة بالتكاتف لإفشال جميع المخططات التي تحاك ضدهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- رصدت وكالتنا بالصور والفيديو الأوضاع المزرية التي وصل إليها مجرى نهر الفرات جراء خفض الاحتلال التركي لمنسوب المياه في النهر داخل أراضي شمال شرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA