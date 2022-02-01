مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-2-2022

-يشيع اليوم أهالي ناحية ديرك جثامين 8 شهداء من شهداء حملة مطرقة الشعوب إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك. الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مقاطعة كوباني جثامين 12 شهيداً من شهداء حملة مطرقة الشعوب وذلك خلال مراسم تقام في مزار الشهيدة دجلة الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة ببيان إلى الرأي العام بخصوص مجريات الأحداث التي شهدتها الحسكة، وذلك في مدينة الحسكة الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

قال رئيس مكتب حزب سوريا المستقبل في دير الزور بأن الثقة بحكومة دمشق هي أشبه بمن يثق بالرياح التي لا تثبت على اتجاه واحد، وأشار إلى أن ما تسمى بـ"التسويات" التي تروج لها هي محاولة لإثارة البلبلة في مناطق الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

مع عودة خطر ظهور داعش مجدداً، عقب الهجوم الأخير على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، دعا الرئيس المشترك للمؤسسة الدينية في مقاطعة كوباني الشيخ عبد الرحمن شوكت إلى تعزيز النضال الفكري في مواجهة الفكر المتطرف الذي يتبناه داعش ومن خلفه الدولة الفاشية التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح أهالي قرية اليالني شمال غرب مدينة منبج أن الاحتلال التركي يستهدف المدنيين بشكل مباشر بهدف إخلاء المنطقة، مؤكدين على تمسكهم بأرضهم مهما كان الثمن والالتفاف حول قواتهم العسكرية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكدت القيادية في وحدات حماية المرأةYPJ دلبرين كوباني، أن مخطط الهجوم الذي نفذه داعش تم التخطيط له قبل مدة في مدينة روها وقالت:" لو نجح مخطط داعش لكانت شعوب المنطقة واجهت مجازر جماعية".(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

شنت خلايا مرتزقة داعش هجوماً يعد الأعنف من نوعه منذ الإعلان عن القضاء على داعش جغرافياً في شمال وشرق سوريا، في 23 آذار 2019، الهجوم استهدف سجن الصناعة والذي يحتجز فيه آلاف المرتزقة الذين تم اعتقالهم خلال الحملات التي أُطلقت ضد داعش.

المرأة

شاركت الشهيدة بارين كوباني بشجاعة وبطولة في مقاومة العصر، وجسدت ضد المحتلين نموذج ومثال المرأة الكردية الحرة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

بعد السعودية امتدت هجمات جماعة أنصار الله "الحوثي" اليمنية إلى العمق الإماراتي، وفي هذا الصدد، حذر الكاتب والصحفي اليمني محمود الطاهر من أن "التصعيد سيتوسع ويطال جميع دول المنطقة".(مرفق بالصور).

ANHA