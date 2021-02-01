مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-2-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- تنظّم قوات الحماية الجوهرية في مقاطعة قامشلو، تظاهرة في ديرك، للتنديد بالتهديدات التركية على ناحية ديرك، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي ناحية الشدادي في تظاهرة منددة بالجريمة التي طالت الإداريتين هند وسعدة، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تعقد وحدات حماية الشعب والمرأة اجتماعاً مع أسر الشهداء بملعب مدينة الدرباسيّة، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يزور وفد التحالف الدولي وفكتورية منسقية المنظّمات مخيم واشو كاني للاطلاع على احتياجات وضع النازحين فيه، (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم حركة المجتمع الديمقراطي بالحسكة، مراسم استذكار للشهيدة فيان صوران، في مركزها بحي تل حجر جانب داور سينالكو، الساعة 1:00، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أشار رئيس البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، فاروق توزو، إلى أن خطط تركيا لاحتلال شنكال تهدف إلى ضرب الوجود الكردي من الجذور، ضمن مخطط شامل ومستمر لتصفية المكونات العريقة في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار أرشك بارافي إلى أن المجلس الوطني الكردي أداة بيد الدولة التركية لتنفيذ أجنداتها، موضحًا أنه لا يمثل الكرد وأن بقاءه في الائتلاف يعني شراكته في الاحتلال والجرائم التي ترتكب بحق الكرد، وقال "سيلعنهم التاريخ إذا استمروا في مواقفهم هذه".(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد مثقفون أن تهديدات اردوغان بالهجوم على شنكال، انتقام للفشل الذي حظيت به تركيا في حفتانين، وبيّنوا أن هذه التهديدات جاءت عقب اتفاقية جرت بين الحكومات التركية والعراقية وحكومة إقليم كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- عدّت سياسيات أن استهداف النساء من قبل داعش وخلاياه النائمة "ضرب لإرادة المرأة"، وأكدن أن الدولة التركية تدعم مرتزقة داعش لينشط ويتطور، مشددة على "رفع وتيرة النضال والكفاح ضد هذه السياسات".(مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت عضوة اللجنة التحضيرية للملتقى الحقوقي الثاني حول جرائم حقوق الإنسان في عفرين المحتلة أنهم بصدد تشكيل لجنة محلية ودولية تضم العديد من الحقوقيين والأكاديميين لمتابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الملتقى، والتحضير لعقد ملتقيات في الخارج لجعل قضية عفرين قضية عالمية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- رأى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد، أن فشل اللجنة الدستورية هو نتيجة طبيعية للتدخلات الخارجية في الشأن السوري، وشدد على ضرورة صياغة دستور يراعي حقوق كل المكونات دون إقصاء. (مرفق بالصور والفيديو).

- بات الوجود الروسي والحكومي في شمال وشرق سوريا مصدر قلق واستياء للأهالي، ويتفق سياسيو المنطقة على أن روسيا لن تخدم سوى مصالحها حتى لو كان ذلك على حساب الشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- على الرغم من توقف الخدمات فيها مدة 9 أعوام والضرر الكبير في البنية التحتية بريف دير الزور نتيجة المعارك، إلا أن ريف دير الزور المحرر بدأ بالنهوض مجددًا من الناحية الخدمية، وتقدمت هيئة البلديات بمخطط يشمل تحسين واقع المنطقة ككل هذا العام. (مرفق بالصور).

العالم

- لا تزال الأزمة الليبية تراوح مكانها، وذلك على الرغم من تعدد مسارات الحل الليبي التي انعقدت محادثاتها في دول عديدة، فما بين التفاؤل المتفاوت ومساعي إنهاء الأزمة، يبقى التدخل الخارجي ووجود القوات الأجنبية والمرتزقة عائقًا لم تتمكن هذه المحادثات من إنهائه. (مرفق بالصور).

ANHA