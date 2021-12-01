مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-12-2021

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا بتوافد الأهالي وأعضاء المؤسسات إليها لمطالبة حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق الصور والفيديو).

-يعرض اليوم فلم "روج آفا وكتالونيا" في كلية البيترو كيمياء في بلدة رميلان التابعة لجامعة روجآفا في مقاطعة قامشلو، وذلك في تمام الساعة الـ11:30.(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، ندوة حوارية تحت عنوان "دور المثقف في أحياء المجتمع"، وذلك في حديقة القراءة في مدينة الحسكة، الساعة 11:00، (مرفق الصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية تل تمر وقراها، جثمان الشهيد ضمن صفوف وحدات حماية الشعب بشار إسماعيل حسن، الى مثواه الأخير في مزار شهداء تل تمر، الساعة 11:00، (مرفق الصور والفيديو).

كشفت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا عن حصيلة جرائم الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين المحتلة، من قتل وخطف وقطع الأشجار، خلال شهري تشرين الأول والثاني. (مرفق الصور والفيديو).

دعا الباحث الحقوقي في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، محمد مختار، لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إلى زيارة إمرالي؛ للتأكد من عدم تعرض القائد عبد الله أوجلان للتعذيب، وضرورة الضغط على الحكومة التركية للسماح له بالتواصل مع محاميه. (مرفق الصور والفيديو).

بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات ونصف لا يزال مهجرو عفرين القاطنون في قرى مقاطعة الشهباء مصممين على البقاء والمقاومة ضد جميع محاولات الاحتلال الرامية لإفراغ المنطقة من سكانها واحتلالها، ويؤكدون أن التمسك بفكر القائد عبد الله أوجلان يمدهم بإرادة المقاومة. (مرفق الصور والفيديو).

كردستان

طالبت ديبي بوكتشين بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن "قائمة الإرهاب" وقالت "دعم حزب العدالة والتنمية لداعش وباقي المرتزقة الجهاديين يُظهر أن الحزب الذي يدعم الإرهاب بشكل دائم هو حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان".(مرفق الصور والفيديو).

حمّل عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أمين عليكو القوى المحتلة لكردستان والأطراف المتواطئة معها في الداخل مسؤولية هجرة الألاف من الكرد عن أراضيهم، واعتبر ذلك مخططاً واسعاً يهدف لاجتثاث الكرد من جذورهم وتغيير كامل ديمغرافية كردستان. (مرفق الصور والفيديو).

نددت عضوات مؤتمر ستار في إقليم عفرين باستخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع بشدّة، واعتبرن استخدام هذه الأسلحة جريمةٌ ضد الإنسانية. (مرفق الصور والفيديو).

سياسة

قال رئيس مركز العرب للدراسات والأبحاث، محمد فتحي الشريف، إن الكرد والعرب يواجهون مصيراً مشتركاً، موضحاً أن وحدة المصير والعدو تستوجب توطيداً أكبر للعلاقات العربية الكردية، وهو دور يجب أن يلعبه المثقفون العرب والكرد، وأيضاً الإعلام العربي والكردي. (مرفق الصور).

المرأة

سُمو أهداف حركة التحرر الكردستانية ونبلها أشعلت في أمل هورو روح المقاومة والحرية، وزادها عزماً وإصراراً استشهاد زوجها في سبيل تحقيق أهداف الحركة وحفّزها أكثر لقائها بالقائد عبدالله أوجلان. (مرفق الصور والفيديو).

أكد الرجال المشاركون في مسيرات مناهضة العنف ضد المرأة في إقليم الجزيرة، مساندتهم لنضال وحرية المرأة، ووقوفهم إلى جانبها للوصول إلى مستقبل تحقق فيه الحرية والديمقراطية لعموم المجتمع، قائلين إنه "إذا لم تتحرر المرأة من قيود العبودية المفروضة عليها، فلن يتحرر الرجل والمجتمع أيضاً".(مرفق الصور والفيديو).

العالم

ارتفعت حدة التوتر بين الجارتين (روسيا وأوكرانيا) ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، ووسط استمرار الصراع بين كييف و"الانفصاليين" الموالين لروسيا شرق أوكرانيا، يحذر الخبراء من الوضع "الخطير للغاية" على الحدود، ويؤكدون أن أي عمل حتى لو كان صدفةً سيؤدي إلى الانفجار رغماً عن رغبات أطراف الصراع. (مرفق الصور).

ANHA