مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يخرج أهالي ديرك وناحية الدرباسية وناحية جل آغا في مظاهرات تنديداً بالاتفاقية التي أبرمت بين الحكومة الاتحادية العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني ضدّ شنكال، الساعة 10:00 صباحاً(مرفق بالصور والفيديو).

- ذكرت شخصيات التقت القائد عبد الله أوجلان خلال وجوده في سوريا، أنّ القائد كان يشدد على ضرورة حماية الثقافة والاعتماد على الذات إلى جانب التركيز على دور المرأة في إنجاح الثورة(مرفق بالصور والفيديو).

- بدأ مجلس بلدة "تل الشاير" عمله بشكلٍ فعلي بعد تشكيل لجان خدمية عدة، على أن يتم انتخاب أعضاء اللجان المتبقية بداية العام القادم(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- طالب الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية في مدينة منبج وريفها محمد خير شيخو المجتمع الدولي بإيقاف الاعتداءات التركية على المدنيين وذلك على خلفية تصاعد الهجمات التركية على مناطق عدة في الشمال السوري وخاصة ناحية عين عيسى(مرفق بالصور والفيديو).

- انتقد مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تنصل روسيا من أداء دورها كدولة ضامنة وإفساح المجال لدولة الاحتلال التركي لشن هجمات على المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- استنكر المجتمع الإيزيديّ في حلب الاتفاقيّة التي أبرمت بين حكومتي العراق وهولير على شنكال، معتبراً تحرّكات الحكومة العراقيّة بمثابة فرمان جديد على الإيزيديّين، مؤكّداً بأنّ الاتفاقية بدون الشّعب الإيزيديّ في شنكال غير مقبول، وأنّها لا تصبّ في مصالح الكرد(مرفق بالصور والفيديو).

- اعتبر عضو المجلس الإداري لاتحاد إيزيديي سوريا، سليمان جعفر، الاتفاق بين هولير وبغداد الذي يستهدف شنكال امتدادًا لمخطط احتلال شامل يستهدف كامل جغرافية كردستان(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

- أشار منشقّون عمّا يسمّى "بيشمركة روج" أنّهم تعرّضوا للخديعة أثناء انضمامهم لها، وقالوا إنهم تلقوا التدريبات على أيدي الاستخبارات التركية التي تصدر الأوامر لهم، وينفذها ضباط الحزب الديمقراطي الكردستاني، وطالبوا المنضمين بترك هذه المجموعة والتوجه إلى روج آفا للدفاع عنها(مرفق بالصور والفيديو).

- أعلنت الأمم المتحدة يوم الـ 30 من شهر تشرين الثاني "يوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيماوية" إلا أنها تغض الطرف عن جرائم الحرب الكيماوية التي ارتُكبت في قرن العلم والتكنولوجيا، الجرائم الكيماوية التي تمتد من عهد اليونان القديمة إلى سري كانيه، بقيت مجرد حبر على ورق(مرفق بالصور).

مجتمع وحياة

- تتيح الحماية الذاتية لمجتمع شمال وشرق سوريا إمكانية درء الأخطار المحدقة، والحذو حذو ألمانيا التي نهضت من تحت الركام بعد خسارتها في الحربين العالميتين لتصبح أقوى الاقتصادات العالمية، وسويسرا التي لم يجرؤ أحد على غزوها لـ 5 قرون(مرفق بالصور والفيديو).

- لا تزال آثار قريتي خرابي بودكا وكوزكا إسماعيل شاهدة على وحشية وبطش الجيش التركي بحق الأهالي، والمقاومة البطولية التي استطاعت أنّ تمنع تكرار مجزرة أخرى بحقهم، بعد مجزرة علقمشي(مرفق بالصور والفيديو).

- عدّ أهالي ناحية عامودا الخطوة التي بادرت بها لجنة البيئة والبلديات بإدخال "باص الشعب" في خدمة أهالي الناحية خطوة إيجابية، وبيّن الإداري في قسم المواصلات أنه سيتم زيادة عدد الباصات حسب الحاجة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA