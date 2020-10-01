مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أكدت عضوة شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، فاطمة كريمي، أن الضغوطات والسياسات التعسفية ازدادت في السنوات الأخيرة في عموم إيران، ولكن تبقى المناطق الكردية من أكثر المناطق المعرضة للإبادة الثقافية والسياسية، ولفتت أن المعتقلين الكرد والعرب والبلوش في خطر. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح عبد الكريم صاروخان أن الدولة التركية ومن يساندونها يشددون العزلة لضمان عدم إرسال القائد توجيهات إلى شعوب المنطقة لإنهاء الأزمات في المنطقة وإحلال السلام في الشرق الأوسط واستمرار الحروب، وشدد على أن شعوب المنطقة من خلال تنظيمهم جعلوا من إمرالي مكاناً للمقاومة. (مرفق بالصور والفيديو).

-وصف سياسيون وعوائل الشهداء في كركي لكي مواصلة تركيا فرض العزلة على القائد أوجلان بأنها خنق للسلام وقتل لحلول مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدين أن تركيا همها فرض سيطرتها على المنطقة عبر استخدام المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-وجه وجهاء عرب وكرد نداء إلى جميع العشائر العربية والكردية في شمال وشرق سوريا، للتكاتف في سبيل القضاء على الفتن التي تهدد مستقبل جميع السوريين، وأكدوا أنه "بالوحدة الحقيقية والنوايا السليمة سنحمي أرضنا".(مرفق بالصور والفيديو).

تعلن مديرية الصناعة وغرفة الصناعة في اقليم الفرات وبالتنسيق مع بلدية صرين وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية في ناحية صرين وذلك في تمام الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يبدأ حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني بعقد سلسلة اجتماعات للأهالي وذلك للنقاش حول مستجدات الأوضاع في المنطقة في سياق حملة "كفى للاحتلال لقد حان الوقت لحماية الثورة" (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-عبّر جمال شيخ باقي عن قلقه بأن تكون ممارسات الديمقراطي الكردستاني على حدود روج آفا استكمالاً للدور التركي بمحاصرتها، وتمنى ألا يستخدم أحد الحوار الكردي- الكردي كوسيلة للضغط على مكتسبات الإدارة الذاتية، وقال: "هواجسنا وأجوبتنا الاضطرارية ستبقى صحيحة طالما لا يستطيع الإقليم أن يبرر هذه الخطوة".(مرفق بالصور والفيديو).

-أشاد سياسيون سوريون بحالة التلاحم والتكاتف بين الشعوب والمكونات السورية ضد التدخل الخارجي والاحتلال، مؤكدين أن وحدة التاريخ والمصير هي قاسم مشترك بين جميع شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ساهمت لجنة المرأة في الرقة بتأمين ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل لنساء الريف والمدينة، وذلك من خلال مشاريع وضعتها كخطط مستقبلية بداية العام الماضي، واستطاعت إنجازها على مدار عامين. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-اختارت لجنة التحكيم لمهرجان ليلون السينمائي الدولي خمسة أفلام ما بين القصيرة والطويلة والوثائقية وغيرها، لنيل جائزة المهرجان، فيما اعتمد مجسم المرأة الكردية كنموذج لجائزة المهرجان. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA