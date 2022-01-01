مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 1-1-2022

ـ لليوم الـ89 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يؤكد أهالي ناحية زركان بأنه لم يسلم من هجمات الاحتلال لا النساء والأطفال ولا دور العبادة، قائلين: "هؤلاء المجرمون يدعون أنهم مسلمون، ولكنهم بعيدون عن الدين والأخلاق، ففي وقت يتأمل الأهالي أن يكون العام الجديد عام السلام يرتكب جيش الاحتلال التركي المجازر. (مرفق بالصور والفيديو).

عبر مهجرو عفرين القاطنون في مقاطعة الشهباء عن رفضهم لبناء المستوطنات في مقاطعة عفرين المحتلة بتمويل ودعم منظمات بعض الدول الخليجية، ومؤخراً في ناحية شيه في عفرين المحتلة، مطالبين المجتمع الدولي بمحاسبة الدولة التركية على جميع الجرائم التي ترتكبها. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر أهالي مدينة كوباني عن تضامنهم مع الكريلا التي تدافع عن وجودهم، في وقت يتآمر فيه كل العالم ضدهم، وأكدوا عزمهم على كسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وتحريره جسدياً من سجنه في إمرالي. (مرفق بالصور والفيديو).

تأبى المواطنة دلة الحمود (80 عاماً)، التي تشهد قصف الاحتلال التركي المستمر لناحية زركان، الخروج من منزلها، وتعبّر عما يخالجها من مشاعر نحو القوات المدافعة عن البلدة "أفدي القوات التي تحمي هذه البلدة وكافة المناطق بروحي".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

يؤكد الكاتب والاستاذ الجامعي، عدالت عبد الله، أن الطبقة السياسية في جنوب كردستان هي طبقة غير مسؤولة تجاه شروط الإدارة النزيهة لمؤسسات جنوب كردستان. والفساد واضح وضوح الشمس، وأن إيرادات المنطقة غير شفافة وليست في أيدٍ أمينة. (مرفق بالصور).

سياسة

أكدت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج، عذاب العبود، أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالطرق السياسية ومشاركة كافة السوريين في تشكيل دستور جديد، وشددت على ضرورة اعتماد نظام لا مركزي بعدما ثبت فشل النظام المركزي.

أكد وجيه من قبيلة البگّارة العربية في سوريا أن الأطراف الدولية والإقليمية تسعى إلى إجهاض المشروع الديمقراطي في شمال شرق سوريا، عبر اجتماعات آستانا، وتشرعن احتلال الأراضي السورية، منوّهاً إلى أن الحل يجب أن يكون سوري، رافضاً سياسة الإملاءات الخارجية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

لاقت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للبنان، رواجاً كبيراً وترحيباً من الجميع، إذ أن الجولة كانت مثقلة بالرسائل والأهداف، وإن كان العنوان الأبرز للزيارة هو "التضامن مع لبنان"، إلا أن غوتيريش حمل في جعبته رسائل كثيرة ليشهرها بوجه الطبقة السياسية الحاكمة. (مرفق بالصور).

ANHA