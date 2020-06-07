مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 07-06-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يخرج أهالي ناحيتي تربه سبيه وتل حميس في تظاهرات تنديداً باعتقال البرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطي ليلى كوفن من قبل حزب العدالة والتنمية التركي، الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يتظاهر أهالي منطقة ديرك للتنديد بممارسات الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا وذلك في تمام الساعة 11.00 في ساحة آزادي. (مرفق بالصور والفيديو).

- يواصل حزب الاتحاد الديمقراطي عقد سلسلة اجتماعاته الجماهيرية في مناطق إقليم الجزيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مؤتمراً صحفياً بخصوص شراء محصول القمح من المزارعين، وذلك في مقر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة الرقة، في تمام الساعة ١٠ صباحاً.(مرفق بالصور والفيديو).

- اختطف المرتزقة والدتها وشقيقها ، ورغم مرور 8 أعوام لا يزال مصيرهما مجهولاً. (مرفق بالصور والفيديو).

- يتخوّف مزارعو الرّقّة من تدهور القطاع الزّراعيّ خلال الأشهر المقبلة، خاصّة وأنّ نهر الفرات يشهد أكبر انخفاض في منسوبه منذ اندلاع الأزمة السّوريّة بسبب حسر تركيّا لمياه النّهر ومنع تدفّقه إلى سوريّا. (مرفق بالصور والفيديو).

- تتكفل شركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات بنقل الفائض من محصول القمح من صوامع روفي والجلبية إلى مراكز الاستلام في منبج والطبقة وعين عيسى. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت العشائر في ناحية الشدادي مساندتها لقوات سوريا الديمقراطية في حملة "ردع الإرهاب" التي تستهدف خلايا مرتزقة داعش، وقالوا شعب وعشائر المناطق الممتدة من الريف الجنوبي لمقاطعة الحسكة وصولاً إلى مناطق دير الزور قلباً وقالباً مع القوات المشاركة في الحملة".(مرفق بالصور والفيديو).

- حذر مواطنون كرد من أي تأخير في توحيد الصف الكردي من شأنه أن يعمق حالة التشتت في الشارع الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا الإداري لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو معصوم حسن، الأهالي للحذر من بعض الجهات التي تحاول تشويه صورة عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال قيادي ومقاتلة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية إن حملة ردع الإرهاب جاءت لتخليص الأهالي من خلايا داعش، وأكدا على الاستمرار بالحملة حتى القضاء على خلايا داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

الشرق الأوسط

- تعيش سوريا حالة قلق متزايد من أزمة معيشية بسبب تدهور الليرة وحرائق المحاصيل بالتزامن مع قرب تطبيق قانون قيصر, فيما يسود الغموض الملف الليبي ، فعلى الرغم من التصعيد من قبل تركيا وحكومة الوفاق إلّا أنّ هناك دعوات للتفاوض, في حين يستعدّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأحداث داخلية.

سياسة

- قال نائب الرّئاسة المشتركة لمجلس ناحية الشّداديّ، إنّ الصّمت الدّوليّ تجاه الجرائم الّتي ترتكبها تركيّا ومرتزقتها في المناطق المحتلّة "مستنكر".(مرفق بالصور والفيديو).

- قالت الرئيسة المشتركة للمؤتمر الوطني الكردستاني نيلوفر كوج إن التوسط الدولي في قضية الوحدة الوطنية هي نتيجة السياسة القائمة في القرن الـ21 والتي يتم فيها تسيير التناقضات والعلاقات في آن، وأوضحت أن الكرد دخلوا مرحلة بات بإمكانهم فيها بناء كيانهم..

ملف

- باتت سوريا على أبواب تطبيق قانون قيصر الأمريكيّ الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية, فيما يتساءل الكثير من المراقبين حول مدى تأثر المناطق السورية وخصوصاً مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بهذا القانون.

ANHA