مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 02-07-2020

على الرغم من وجودهم على خطوط التماس مع الاحتلال التركي إلا أنهم لم يتركوا زراعتهم، وفي خطوة لتفادي ارتفاع الأسعار زرع أحد المزارعين مساحة 50 دونم بالخضروات، ويوضح أن ارتفاع أسعار قطع الصيانة وهمجية الاحتلال التركي تؤثر على زراعته. (مرفق بالصور والفيديو).