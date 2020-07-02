مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 02-07-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا
- يعقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جلسته القانونية الاعتيادية الـ 29، لتعديل المادة الـ 10 بقانون الجمارك وتعديل بعض بنود قانون العطل، ومناقشة بعض القضايا العامة، وذلك يوم غد بقاعة اجتماعات حزب سوريا المستقبل بمدينة الرقة، في تمام الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).
- عدّ مهجرو عفرين الاتفاق الكردي أملًا جديد لطرد الاحتلال التركي من أرضهم، فيما أشاروا إلى أن التفاهم بين الأحزاب يبعث على الارتياح بين عموم الشعب الكردي . (مرفق بالصور والفيديو).
- طالب الرئيس المشترك للجنة الصحة في بلدة هجين مجلس دير الزور المدني والإدارة الذاتية بتقديم الدعم اللازم بهدف تحسين الواقع الصحي في البلدة، فيما أكد عاملون في المراكز الصحية أنها باتت مقصدًا رئيسًا للأهالي للحصول على الخدمات الطبية. (مرفق بالصور والفيديو).
السياسة
- أوضح صالح كدو بأنّ هدف تركيّا واضح ألا وهو إبادة الشعب الكردي، منتقداً التّواطؤ الدّوليّ والإقليميّ، داعياً القوى الكردستانية لتوحيد الصفوف والوقوف بوجه الهجمات التركية ووضع حدّ لها. (مرفق بالصور والفيديو).
المرأة
- تناضل المقاتلة الإيزيدية في صفوف وحدات حماية المرأة YPJ في ناحية عين عيسى من أجل الانتقام لأسرتها، التي اضطرت إلى النزوح إلى عفرين بسبب مجازر الدولة التركية عام 1934، وتقول المقاتلة إنها تدافع عن قيمها ضمن صفوف وحدات حماية المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).
- عبّرت كل من أفين جمعة وأفين سويد عن قلقهما تجاه الوضع الصحي للسياسية زينب جلاليان، وقالتا من المفترض التعامل مع السجين وفق قوانين حقوق الإنسان، ودعتا المنظمات الإنسانية مراقبة أوضاع السجون. (مرفق بالصور والفيديو).
- دعت عضوة مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين سوزان مصطفى جميع نساء العالم إلى الانتفاض في وجه الاحتلال التركي، وطالبت المنظمات الحقوقية بالضغط على تركيا للكشف عن وضع النساء المختطفات في عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).
ملف
- اليوم يمضي 27 عاماً على مجزرة "ماديماك" التي ارتكبها حزب الرفاه التّركيّ بحقّ 33 مثقّفاً علويّاً, ولا يزال المسؤولون عن تلك المجزرة أحراراً مثل تامل كرم الله أوغلو رئيس حسب السعادة الحالي, في وقت يحكم البلاد اليوم أحد مسؤولي الحزب آنذاك – أردوغان-.
المجتمع والحياة
- مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، وكذلك في الدول المجاورة لسوريا، تتزايد مخاوف سكان شمال وشرق سوريا من وصول الفيروس إلى منطقتهم، فما هي تدابير الإدارة الذاتية لحماية المنطقة؟(مرفق بالصور والفيديو).
- على الرغم من وجودهم على خطوط التماس مع الاحتلال التركي إلا أنهم لم يتركوا زراعتهم، وفي خطوة لتفادي ارتفاع الأسعار زرع أحد المزارعين مساحة 50 دونم بالخضروات، ويوضح أن ارتفاع أسعار قطع الصيانة وهمجية الاحتلال التركي تؤثر على زراعته. (مرفق بالصور والفيديو).
ANHA