مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 01-11-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

يدلي مؤتمر ستار ومجالس مقاطعة قامشلو بياناً إلى الرأي العام بمناسبة يوم التضامن العالمي مع كوباني، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم مؤسسة وحدة ومساندة الشعوب مؤتمراً صحفياً حول مساعي المجلس الوطني للنيل من مكتسبات الثورة وكذلك تحشيدات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك في مركزها الكائن في مدينة قامشلو. الساعة 13.0 (مرفق بالفيديو والصور)

تحولت المعركة التاريخية في كوباني إلى نصر للإنسانية ورمزٍ للمقاومة الأممية ضد الإرهاب العالمي المتمثل بداعش، الذي فشلَ بدعمٍ من دولٍ إقليمية في مقدمتها تركيا باحتلال دولٍ تحت الغطاء الإسلامي المزيف وإحياء الخلافة العثمانية، لتؤدي تركيا ذلك الدور في عمليةٍ بديلة بعد إنهاء داعش جغرافيًّا.

أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية زركان أن عدم إيقاف الجرائم التركية يدل على وجود اتفاقات بينها وبين القوات الروسية، وحمّلت المجتمع الدولي مسؤولية أمن وسلامة سكان الناحية والمنطقة، وقالت " نسمع بالاتفاقات ولا نرى الالتزام". (مرفق بالصور والفيديو).

شدّد عدد من أهالي وطلبة الدرباسية على ضرورة التعلم باللغة الكردية، ووصفوا مطالب المجلس الوطني الكردي بـ"الخيانة"، وقالوا "لا أحد يستطيع منعنا من تعلم لغتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

بعد مرور 6 أعوام على يوم التضامن العالمي مع كوباني وجّه اتحاد مثقفي مقاطعة كوباني إلى الدول والشعوب التي أعلنت تضامنها مع كوباني بياناً طلبت فيه بألا يكون هذا اليوم مجرد شعار بل واقعاً وحقيقة تتلقى دعماً وتضامناً دولياً لرد الخطر التركي عن مدينة كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

اعتبر أنور مسلم يوم التضامن مع كوباني نقطة تحول كبيرة، حيث لم تعد شعوب العالم رهينة قرارات حكوماتها بل اتخذت قرار التضامن بشكل مباشر. وأشار إلى أن القضية الكردية بعد مقاومة كوباني أصبحت عالمية، كما شدد على أهمية تصعيد النضال الفكري والإداري في منطقة شمال وشرق سوريا لتكون اللبنة الأولى في سوريا المستقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

شهد الأسبوع الماضي ازدياد حدة التصعيد في إدلب، حيث وجهت روسيا رسالة قوية لتركيا عبر استهداف معسكر لمرتزقتها أسفر عن مقتل العشرات منهم، فيما تسعى تركيا وقطر إلى إفشال الحل السياسي الليبي، في حين يحاول أردوغان إعطاء الصراع السياسي مع فرنسا طابعًا دينيًّا.

الشبيبة

أوضح شبيبة إقليم الجزيرة أن من الواجب على الشبيبة العمل والنضال لردع الهجمات التركية، وطرد الاحتلال التركي من مناطق شمال شرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

أوضح الطبيب محمد عبدي أن مناعة الإنسان تضعف أثناء فصل الشتاء نتيجة انتشار الأمراض الفيروسية كالرشح، والأمراض الصدرية، وشدّد على ضرورة تقيّد الأهالي بالتدابير الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا الذي بات خطراً يهدد حياة عامة الناس. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA