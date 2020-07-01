مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 01-07-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا
- يعقد مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا جلسة حوارية لمناقشة تداعيات قانون القصير على المرأة وحلول وافاق، الساعة الـ 10.00 في مبنى العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).
- تستمر فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تنظمه حركة الهلال الذهبي في مقاطعة الشهباء، وتقدم عروض اليوم في مخيم العودة التابعة لناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة . الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).
- يقيم التحالف الوطني الديمقراطي السوري ندوة حوارية تحت عنوان "قانون قيصر ونتائجه على الشعب السوري" في صالة المركز الثقافي بمدينة الرقة الساعة 13.00 (مرفق بالصور والفيديو).
- طالب ذوو أطفال مجزرة تل رفعت المنظمات الحقوقية والإنسانية بوقف المجازر التي ترتكبها الدولة التركية المحتلة بحق الأطفال والنساء. (مرفق بالصور والفيديو).
- أشار شيوخ ووجهاء العشائر العربية في مدينة الرقة أنّ الدّولة التّركيّة هي المحرّك الرئيسي لكافّة المجموعات الإرهابيّة في العالم، وتدخّلاتها الخارجية في ليبيا وسوريا والعراق هي أكبر دليل على سياستها العدائية حيال شعوب المنطقة، وعلى المجتمع الدولي محاسبة النظام التركيّ حيال سياسته الاستعمارية في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).
السياسة
- أوضح الحقوقي محمد أمين النعيمي أن ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من جرائم يُعاقب عليها القانون الدولي، وشدد على ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي إلى تحريك دعوة دولية بحق مرتكبي الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية كونهم يُعرضون الأمن والسلم الدوليين للخطر.
المرأة
- أكدت إعلاميات في شمال وشرق سوريا بأن الإعلام الكردي وخاصة إعلام المرأة شبيه بالشجرة المثمرة التي لم تتوقف عن العطاء بالرغم من تعرضها للعواصف، واوصلتن النضال دون كلل وملل لتكن صوت المرأة، والدليل انعقاد الكونفرانس الثالث ونجاحه. (مرفق بالصور والفيديو).
- وقّعت 58 منظمة نسائية، حقوقية، صحية وثقافية وناشطات حول العالم على نداء مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات النسائية لوقف انتهاكات الاحتلال التركي في عفرين.
ملف
- تدهورت الأوضاع في لبنان على كل المستويات منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وارتفعت نسبة الفقر والبطالة، لذا بات قسم كبير من اللبنانيين يسعى إلى الهجرة دون عودة.
العالم
- قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن التدخل التركي في الوضع الليبي تسبّب بتأزيم الوضع، مؤكدًا أنه في حال شنت تركيا وقوات الوفاق هجمات على سرت فإنهم سيطلبون من مصر التدخل لحماية ليبيا.
المجتمع والحياة
- بجهود وخبرات ذاتية أنجزت هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية لتغذية المناطق الجنوبية من مقاطعة الحسكة، فيما أشار القائمون إلى أن المشروع سيفعّل بشكل رسمي خلال الأسبوع القادم، بعد إصلاح الأعطال التي ظهرت خلال فترة التجريب. (مرفق بالصور والفيديو).
الثقافة والفن
- الشاي الشركسي معروف منذ القدم عند المكون الشركسي، يمتاز بمكوناته الخاصة وطريقة إعداده، ويعود تاريخه إلى أيام أجداد الشركس في روسيا قبل التهجير, ومازالوا محافظين على عاداتهم وتقاليدهم حتى وقتنا الحالي. (مرفق بالصور والفيديو).
ANHA