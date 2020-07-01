مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 01-07-2020

يعقد مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا جلسة حوارية لمناقشة تداعيات قانون القصير على المرأة وحلول وافاق، الساعة الـ 10.00 في مبنى العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا جلسة حوارية لمناقشة تداعيات قانون القصير على المرأة وحلول وافاق، الساعة الـ 10.00 في مبنى العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا جلسة حوارية لمناقشة تداعيات قانون القصير على المرأة وحلول وافاق، الساعة الـ 10.00 في مبنى العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تنظمه حركة الهلال الذهبي في مقاطعة الشهباء، وتقدم عروض اليوم في مخيم العودة التابعة لناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة . الساعة 17:00

تستمر فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تنظمه حركة الهلال الذهبي في مقاطعة الشهباء، وتقدم عروض اليوم في مخيم العودة التابعة لناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة . الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تنظمه حركة الهلال الذهبي في مقاطعة الشهباء، وتقدم عروض اليوم في مخيم العودة التابعة لناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة . الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).