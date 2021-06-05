مخطط مركز الوكالة 5-6-2021

أكد رئيس حزب سوريا المستقبل، إبراهيم القفطان، ضرورة الالتزام بأساليب الاحتجاج السلمية وحل القضايا بالحوار والتشاور، كما نوّه إلى أن هناك أطرافًا تسعى إلى استغلال مطالب الأهالي لضرب استقرار المنطقة.

أكد أهالي مدينة الرقة أن الأحداث الأخيرة التي جرت في منبج تهدف لضرب مشروع الأمة الديمقراطية واللحمة الوطنية بمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبث الفوضى فيها.

أكّد معلّمو الطّبقة أنّه يجب على المجتمع الدولي الاعتراف بالإدارة الذاتية، كونها مشروعاً ناجحاً في المنطقة جمعت بين مكوّنات المنطقة كافّة، وحقّقت إنجازات كبيرة على أرض الواقع في أصعب الظروف.

يشارك أهالي مقاطعة الحسكة في مراسم تشييع جثمان عضو قوى الأمن الداخلي عبد الله بركات وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ملف

تعتبر مدينة إدلب من أكثر المناطق ذات المشهد المعقد غير المتجانس في العالم، إثر عوامل عديدة، أهمها تدخل القوى الاستعمارية مصحوبة بالأيديولوجيا المتطرفة السائدة، والصراعات التي لم تنته منذ بداية الأزمة السورية.

المرأة

أدانت نساء عفرين مساعي دولة الاحتلال التركي في بناء المستوطنات بقرى عفرين، ولفتن إلى أن تركيا بذلك تشرعن وجودها وتغير ديمغرافية المنطقة لترسيخ عمليات التتريك.

السياسة

أشار الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، شاهين لالي، إلى أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان مستمرة منذ 22 عامًا، وقال "لجنة مناهضة التعذيب ومحكمة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي، تعملان تحت تأثير القرارات السياسية، فهما صامتتان حيال العزلة المشددة، وليس لهما أي موقف حيال تركيا".

تواصل الحياة السياسية في لبنان تدهورها إلى مستوى غير مسبوق من السجالات بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اللذان يتقاذفان الاتهامات باعتداء كل منهما على الصلاحيات الدستورية للآخر، فما هو مصير الحكومة اللبنانية؟

الثقافة والفن

تقيم لجنة الثقافة والفن في ناحية الدرباسية فعالية ثقافية في قرية بركفري تحت شعار "إخوة الشعوب تجسيد لثقافتنا", الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

أكّد جوان مصطفى أنّ عدد الجرعات التي دخلت إلى المنطقة لا تكفي حاجة جميع الأهالي، وأنّهم بعد إتمام تطعيم الكوادر الطبيّة، دخلوا المرحلة الثانية في التطعيم ألا وهي تطعيم المسنين كونهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفايروس كورونا.

يغطي معمل الفرات احتياجات مدينة الرقة من المياه المعقمة والصحية ويصدّرها إلى عدد من مناطق شمال وشرق سوريا، في خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

تمثّل الزّراعة المهنة الرئيسة لأهالي شمال وشرق سوريا، ويعمل فيها أكثر من 75% من السكّان، ويعتمدون عليها كمصدر قوتهم الرّئيس.

ANHA