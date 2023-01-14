مخطط  وكالة أنباء هاوار في 14 – 1 - 2023

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، مراسم استذكار الشهيد (خبات ديرك)، وذلك في ملعب كورنيش المغلق، الساعة الـ 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

تخرج شبيبة حزب سوريا المستقبل في تظاهرة من أمام حديقة القائد في مدينة الحسكة اتنديداً بالعزلة والهجمات على المنطقة، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

طالب أهالي مدينة منبج وريفها المنظمات الإنسانية والحقوقية ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) بالكشف الفوري عن صحة القائد عبد الله أوجلان، مؤكدين على النضال والمقاومة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور).

أعربت أسر الشهداء عن سخطهنّ ورفضهنّ للعزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وقلن: "من حقّنا أن نتلقّى معلوماتٍ عن قائدنا. وسنناضل في الساحات في سبيل ذلك دائماً".(مرفق بالصور والفيديو).

ربط نائب رئاسة حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها، محمد بركل، مسألة القضاء المبرم على مرتزقة داعش بمحاسبة القوى الدولية التي تدعم مرتزقة داعش وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد المتحدث باسم مجلس تل أبيض العسكري على جهوزية قواتهم للتصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي الذي يواصل استهداف المنطقة براً وجواً والذي شهدت تصعيداً كبيراً منذ بداية العام الجاري. (مرفق بالصور والفيديو).

ندد أهالي مدينة كوباني بالحصار المفروض على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب ومقاطعة الشهباء من قبل حكومة دمشق، وطالبوا الأخيرة برفع الحصار. (مرفق بالصور والفيديو).

محمد صالح البالغ 85 عاماً من العمر وحمديّة إسماعيل البالغة 70 عاماً متزوجان منذ 53 عاماً وكلاهما فاقدان لحاسة البصر. ومع ذلك ووسط صعوبات الحياة وتحدّياتها، تعاونا معاً على العناية بأولادهما الـ 7 وأحفادهما والـ 29. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA