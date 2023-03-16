مختصون يشددون على ضرورة التكاتف والتعاضد لإنهاء الاحتلال التركي 

نظم مركز روج آفا للدراسات الإستراتيجية، اليوم، جلسة حوارية تحت شعار (المشروع التركي في عفرين وسبل إفشاله). شارك في فعاليتها 28 حقوقياً وباحثاً وأكاديمياً.

عقد الجلسة الحوارية جاء بالتزامن مع حلول السنوية الخامسة لاحتلال مدينة عفرين من قبل دولة الاحتلال التركي، وركزت الجلسة على أهداف مشروع الاحتلال التركي في مدينة عفرين المحتلة والتطهير العرقي الذي يحدث هناك.

وتضمنت الجلسة الحوارية محورين أساسيين؛ الأول (المشروع التركي والانتهاكات الممارسة فيها)، والثاني (سبل إفشال المشروع التركي).

أديرت الجلسة من قبل الصحفي، كرديار علي، والكاتب والحقوقي وليد بكر، شدد في المحور الأول الباحث الميداني وعضو مركز روج آفا، وليد الشيخ على ضرورة تكاتف الجهود؛ لفضح المشروع الاحتلالي، وأشار إلى الانتهاكات والجرائم التركية إلى جانب ذكر عمليات التغير الديمغرافي التي تمارس في مدينة عفرين المحتلة.

وأوضح الشيخ أن "سياسة التغيير الديمغرافي في عفرين تتسارع، وتُستغل كل الأحداث في سبيل تطبيق معالمه، وآخرها ما حدث خلال كارثة الزلزال إلى جانب التعامل بشكل عنصري مع مساعدة المتضررين".

بأموال المساعدات يتم بناء المستوطنات

وأكد الشيخ "بأموال المساعدات يتم اليوم بناء المستوطنات على أملاك السكان الأصليين، وممارسة سياسات التهجير القسري، كل هذه الجرائم ترتكب أمام العالم".

وعبر مداخلة تطرق الأكاديمي، وليد جولي إلى تاريخ الدولة التركية وسياساتها المعادية للشعوب بدءاً من مشروع ما يسمى بـ "إصلاح الشرق" ووصولاً إلى احتلال عفرين وممارسة التطهير العرقي.

كما تطرق إلى مشاريع دولة الاحتلال التركية الجديدة (العثمانية الجديدة)، وأكد أن جميع هذه المشاريع تعادي الشعوب وتبنى على أساس احتلال أرضهم.

ومن جهته، قال رئيس مركز روج آفا للدراسات الدكتور أحمد سينو "السياسات الممنهجة والمبنية على التطهير العرقي للشعوب كالأرمن والكرد، بدأت قبل بناء الجمهورية في تركيا، وما يحدث في عفرين جزء لا يتجزأ منها".

ونوه أن هذه السياسات تدعم من قبل العديد من الدول والمنظمات كقطر والمنظمات التي تدعي بأنها خيرية.

بدورها، أكدت الحقوقية ليلى سوار، والتي شاركت عبر تطبيق الزوم من لبنان، بأنه وقبل البحث عن أي حلول لسوريا يجب إنهاء الاحتلال على أراضيها.

كما وأوضحت الباحثة الميدانية، سوسن رشيد، أنه على الجهات المعنية توثيق الانتهاكات والجرائم التي جرت في عفرين المحتلة، وطرحها في المنتديات الدولية.

وأثنى المشاركون في المحور الثاني (سبل إفشال المشروع التركي) مقاومة أبناء عفرين وإصرارهم على العودة، وأكدوا على ضرورة التكاتف والتعاضد في سبيل إنهاء الاحتلال على الأراضي السورية، والعمل بشكل أدق لتوثيق جميع الجرائم والانتهاكات.

وتأتي هذه الجلسة، وفقا مركز روج آفا للدراسات الإستراتيجية، ضمن سلسلة عمل يقوم بها مركز روج آفا للدراسات الإستراتيجية، لتأليف دراسة شاملة لما يحدث في عفرين، تحت عنوان (خفايا المشروع التركي في عفرين) ومن المقرر عقد جلسة حوارية أخرى في مقاطعة الشهباء.

(خ ع/آ)

ANHA