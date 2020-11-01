مختص: كورونا يهدد حياة عامة الناس ويجب التقيّد بالتدابير المعلنة

تصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا بشكل يومي إلى أكثر من مئتي إصابة، وأوضحت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا بأن السبب يعود لانخفاض في درجات الحرارة، وبالتالي بقاء الفيروس مدّة أطول في الجو، وعدم التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية.

وكتدبير احترازي لاحتواء فيروس كورونا أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في 27 تشرين الأول، عبر بيانٍ، فرض حالة حظر جزئي اعتباراً من يوم الجمعة 30 تشرين الأول ولغاية 8 تشرين الثاني القادم.

الاختصاصي في أمراض القلب الدكتور محمد عبدي أوضح: "في الآونة الأخيرة ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير، وخرج عن السيطرة في أنحاء العالم، وفي مناطق شمال وشرق سوريا أيضاً، وحتى الآن لم يتبين كيفية انتشاره بالشكل الصحيح، حيث يدلي الباحثون يومياً بتصريحات في هذا الصدد".

"من المحتمل أن يصاب الشخص بفيروس كورونا لأكثر من مرة"

ونوّه عبدي أن المنظمات المختصة في الأوبئة والصحة العالمية لم يتمكنوا حتى الآن من إيجاد دواء لفيروس كورونا، وقال: "فيروس كورونا فيروس متجدد، من المحتمل أن يصاب الشخص بالفيروس لأكثر من مرة في حال عدم تقيّده بالتدابير الاحترازية اللازمة، ومن المحتمل أن تكون أعراض الفيروس في الإصابة الثانية أقوى، لأنه يعتمد على مناعة الانسان".

وحول خطورة انتشار الفيروس مع اقتراب فصل الشتاء، قال عبدي: "في الشتاء تصبح مناعة الإنسان أضعف، وذلك لأسباب كثيرة، منها انتشار الامراض الفيروسية كالرشح، والأمراض الصدرية التي تكثر في الشتاء والتي تسبب ضعف مناعة لدى الإنسان".

وبيّن الطبيب وجود استهتار بفيروس كورونا من قبل الأهالي، وقال: "هناك إهمال كبير لدى بعض المواطنين في شمال وشرق سوريا بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لذلك ينتشر الفيروس بهذه السرعة، وواجب على كل شخص أثناء ظهور أعراض فيروس كورونا الدخول في الحجر المنزلي وأن يتقيد بالتدابير اللازمة كلبس الكمامات والكفوف".

وطالب عبدي من جميع الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا بالتقيد بالتدابير الاحترازية اللازمة أكثر في الأيام القادمة، والقرارات الصادرة من الإدارة الذاتية، وعلّل السبب: "لأن الفيروس سينتشر بشكل أكثر مع انخفاض درجات الحرارة".

وأوضح عبدي بأن فيروس كورونا يُشكل خطراً على حياة كبار السن والمصابين بمرض السرطان والرئة والقلب أو امراض ضعف المناعة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا هذا العام 43 مليون إصابة في العالم، وبلغ عدد الوفيات أكثر من مليون شخص.

(أ ب)

ANHA