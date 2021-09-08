مختص بالشأن الليبي: تركيا تسعى لاستخدام ليبيا كبوابة للتغلغل في أفريقيا

وأوضح حتيتة، في تصريح خاص لوكالتنا، أن تركيا تسعى اليوم بكل الوسائل وبكل الحيل للاستمرار على الأراضي الليبية، مستغلة بذلك عضويتها في حلف شمال الأطلسي العسكري (الناتو)، وهي بذلك تتحدى القوانين والقرارات الدولية، وفقاً لتعبيره.

وأشار إلى أن النظام التركي يحاول أن يقدم نفسه للغرب وخاصة الولايات المتحدة، باعتباره الضامن لاستقرار ليبيا، وأنه من سيفتح الأبواب للشركات الغربية الكبرى خاصة تلك التي تعمل في مجال النفط.

وأكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، أن تركيا تعمل على تثبيت أقدامها في الداخل الليبي من خلال أمراء الحرب وقادة الميليشيات، بغض النظر عمن يحكم، سواء كان عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة الحالي، أو غيره.

وأوضح حتيتة أن تركيا ليس لديها مانع من التعامل مع الجميع، بشرط تحقيق أهدافها في ليبيا، وعلى رأس هذه الأهداف استنزاف ثروات الليبيين لصالح الخزينة التركية ولصالح شركات المقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك تستغل الأراضي الليبية لإرسال المسلحين من جنسيات مختلفة إليها، واستخدامهم كورقة ضغط على الدول الأخرى، خاصة تلك المجاورة لليبيا.

وكشف الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، أن تركيا تريد أن تجعل ليبيا دولة تابعة لها، لكي تستخدمها في العديد من المجالات، ومن بين هذه المجالات التغلغل في الداخل الأفريقي.

(ح)

ANHA