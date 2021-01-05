مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار  5-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء بالشهباء، مراسم تشييع الشهيد بلال حمكاوي، بناحية فافين، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي منبج في مظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركيّ ومرتزقته على منطقة عين عيسى، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تفتتح أكاديميات المجتمع الديمقراطي فرعاً لها في بلدة القادرية جنوب مقاطعة كوباني، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أدان أعضاء مجلس عوائل الشهداء في قامشلو الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وأكدوا أنهم سيحمون أرضهم التي حررت بدماء الشهداء، (مرفق بالصور والفيديو).

- بدأت قوات الاحتلال التركي بإنشاء أقرب قاعدة عسكرية لها بالقرب من الطريق الدولي الـM4 شمال غرب بلدة عين عيسى. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- تستمر فعاليات الإضراب عن الطعام في مدينة كوباني لليوم الثالث على التوالي دعماً للكرد المضربين عن الطعام في السجون التركية، والمطالبة برفع العزلة عن القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا محمد مستو شقيق المعتقل حسين هوريك مستو إلى مزيد من الدعم الشعبي لمقاومة المضربين عن الطعام في السجون التركية، الذين يطالبون برفع العزلة المشددة عن القائد عبد الله أوجلان، وإيقاف كافة الجرائم التركية بحقوق السجناء السياسيين. (مرفق بالصور والفيديو).

- رغم سياسات الحزب الدّيمقراطيّ الكردستانيّ المعادية للقضية الكرديّة، إلّا أنّ الكرد لا يزالون يتنظرون تحقيق الوحدة الكردية ويأملون أن يفكّ الحزب ارتباطه بالدولة التركيّة المحتلّة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت ناشطات كرديات تعليقاً على اعتقال المناضلة الكردية ليلى كوفن، إنّ تركيا بسياساتها التعسُّفية وحملات الإبادة السياسية تهدف لإبادة الشعب الكردي، وأكّدن أنّ التركيز التركي على المرأة ينمّ عن رفض تحرر النساء. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت مُهجّرات سري كانيه أنهن لن يقفن مكتوفات الأيدي حيال الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق مكونات شمال شرق سوريا، وعاهدن على تصعيد النضال حتى "دحر الاحتلال". (مرفق بالصور والفيديو).

- عدّت نساء مدينة حلب اعتقال ليلى كوفن على يد السلطات التركية، بعد إصدار حكم غيابي بحقها، أمرًا منافيًا لحقوق المرأة، مؤكدات أن "ليلى كوفن رمز كل امرأة كردية". (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- قال نائب الرئاسة المشتركة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد إن حكومة دمشق سدت الطريق أمام الحوار، وإن لقاءات جنيف الأخيرة أكدت عدم استعداد دمشق للحوار، وقال أيضاً إن "الروس أيضاً ليس لديهم مشروع أو توجه يساهم في تعزيز الحوار والحل".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- كان الشعراء النبطيون في ناحية تربه سبيه عمومًا، وبلدة أبو فرع خصوصًا، يراقبون ما يجري من حولهم بصمت، نظرًا للقيود المفروضة على حرية التعبير، أما الآن فيسعى مجلس بلدة أبو فرع إلى تشجيع هؤلاء الشعراء وتنمية مواهبهم، حيث بدأت حناجرهم تصدح بطرح قضايا مجتمعهم وإيصال رسالته. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- على مقربة من نهر الفرات جنوب غرب مقاطعة كوباني في قرية الجعدة، يربي أحد المواطنين 23 نوعًا من الطيور الأليفة في منزله الريفي، ليشكل مزرعته الخاصة من أنواع مختلفة من الطيور والحيوانات الأليفة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تواجه الجهات المعنية المختصة بتأمين مادة الخبر في ناحية عين عيسى وريفها صعوبة في الوصول إلى صوامع تخزين الحبوب، وذلك نتيجة القصف التركي على تلك المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- يتوافد أهالي مدينة قامشلو إلى خيمة عزاء الشّهيد بشّار أحمد، التي ستنصب بالقرب من مزار الشهداء، الساعة 14:00، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA