مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 9-4-2021

- كشف العميل مكري صبحي مكري أسماء قادة من مرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، وقادة لمرتزقة داعش في مدينة سري كانيه، من بينهم القيادي في مرتزقة جبهة النصرة فهد الجاعد.(مرفق بالصور والفيديو).

- اعتبر مواطنون الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على مناطق شمال وشرق سوريا محاولة لبسط السيطرة وإعادة الأوضاع إلى ما قبل آذار 2011، حينما فقدت الحكومة سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

- يُحارب الاحتلال التركي الشعب السوري من خلال خفض منسوب مياه نهر الفرات المتدفّق إلى الأراضي السورية، ما تسبّب في انقطاع الكهرباء لساعاتٍ طويلة عن المنطقة، وأثّر سلبًا على القطّاع الزراعي، مما أدّى إلى ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق. (مرفق بالصور والفيديو).

- شدّد أهالي ناحية الشدّادي جنوب الحسكة، على ضرورة التشديد من قِبل خلية الأزمة، لضمان تطبيق الحظر وكافّة الإجراءات التي اتّخذتها في إطار التصدّي لمنع انتشار فيروس كورونا . (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- طالبت والدة الشهيدة "هفرين خلف" المنظمات الإنسانية بتحقيق العدالة وألا تغض بصرها عن أفعال الدولة التركية، وقالت "ليس هناك فرق بين ما ارتكب بحق ابنتي هفرين وجريمة قتل أفراد عائلة شنيشار في باكور كردستان".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- يواصل أعضاء مسرح ساريا باران التابع لحركة الهلال الذهبي، نشاطاتهم، حيث يعدّون القصص في الاستوديوهات الخاصة بهم وينقلونها للمشاهدين، ويسعون إلى مواصلة ثقافة رواية القصص. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- بدأت عمليات العزيق في حقول الكمون والكزبرة لإزالة الأعشاب الضارة، فيما طالبت ورش العمال برفع الأجور اليومية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أدى انتشار داء نيوكاسل إلى نفوق الآلاف من الطيور الداجنة التي تُربى في المنازل وتسبّب في خسارة كبيرة لأهالي ريف كركي لكي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الفرات الدكتور أحمد محمود أن تزايد انتشار فيروس كورونا في إقليم الفرات هو ما دعا لفرض الحظر الكلي مدة 10 أيام، وطالب الجميع بالتقييد بإجراءات الحظر للحد من انتشار الفيروس الخطير. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA