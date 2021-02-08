مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 8-2-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يعقد مجلس ناحية ديرك اجتماعاً لأهالي ديرك حول المؤامرة الدولية على القائد، في مركز دجلة للثقافة والفن، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يتوافد أهالي مدينة قامشلو إلى خيمة عزاء الشهيد سردار شاكر، في الحي الغربيّ بمدينة قامشلو، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت الدكتورة ميتشيلتيد إسو إن الهدف من المؤامرة الدولية هو تجريم وعزل حركة الحرية الكردية، وبالتالي الحفاظ على النظام الهدام القائم حالياً في المنطقة، النظام المعادي للإنسانية والمرأة. (مرفق بالصور).

المرأة

- بهدف دعم المرأة الريفية وإيجاد فرص عمل لها، لجنة اقتصاد المرأة في الشدادي تفتتح مخبزًا صغيرًا، تديره امرأتان. (مرفق بالصور والفيديو).

- مع اقتراب الذكرى الـ 22 لاعتقال القائد عبدالله أوجلان إثر مؤامرة دولية، قالت نساء حلب إن العزلة المفروضة عليه هي محاولة لإفشال المشروع الديمقراطي الذي نادى به، والذي تعيشه شعوب شمال وشرق سوريا على أرض الواقع، وشددن على أن القائد سجين جسد فقط، ولم تتمكن تركيا من حبس فكره وفلسفته. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- لم تتوقف تهديدات الاحتلال التركي بشن هجمات على شمال وشرق سوريا، ومؤخرًا خطط لشن هجمات جديدة على ديرك في روج آفا وشنكال في باشور كردستان، وقالت بروين يوسف إن "المواقف الشعبية التي ظهرت بعد كشف المخطط، أفشلته"، ولكنها في الوقت نفسه أكدت أن التهديدات مستمرة ضد المنطقة، لذلك لا بد من رص الصفوف. (مرفق بالصور والفيديو).

- أنهت اللجنة التحضيرية لعقد "المؤتمر الوطني للقوى والشخصيات الديمقراطية السورية"، أكثر من 75% من استعداداتها لعقد المؤتمر، وتوقع عضو في اللجنة التحضيرية أن يعقد المؤتمر في الصيف. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تخرج شبيبة كوباني في مسيرة مشاعل، تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، تبدأ من ساحة السلام حتى ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني، الساعة 16:00 ،(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أوضح الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر، جوان ملا أيوب، أسباب نقص الخدمات في الناحية وريفها، واصفًا ما يفعله الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" بـ "جرائم حرب"، داعيًا الأهالي إلى مساندة الإدارة الذاتية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعيش أهالي الكوزلية وعشرات القرى الأخرى دون كهرباء ، لقطعها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته بعد احتلالهم للمنطقة، فيما طالب الأهالي المجتمع الدولي بوضع حد للجرائم التركية وإخراجها من المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA