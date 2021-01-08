مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 8-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- "توطين أسر داعش في سري كانيه خطوة جديدة من قبل الاحتلال لإعادة إحياء داعش" بهذه العبارة وصف مجهرو سري كانيه عمليات التوطين التي تجري في المنطقة المحتلة، وطالبوا بمحاسبة تركيا على جرائمها.(مرفق بالصور والفيديو).

- طالبت أسر الشهداء في ناحية تل حميس الدول العالمية والضامنة بالضغط على تركيا لوقف هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا وبشكل خاص على ناحية عين عيسى، وأكدت أن عين عيسى تحررت بفضل دماء أبنائها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- استمرار حملة الإضراب عن الطعام التي بدأت بها نساء الرقة، تضامناً مع المناضلة ليلى كوفن وجميع المعتقلات المناضلات اللواتي يدعمن مشروع الأمّة الديمقراطية.(مرفق بالصور والفيديو).

- بعد مرور 8 أعوام على اغتيال المناضلة الكردية ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلماز، لا يزال المجرم الحقيقي طليقّا يخطف أرواح المناضلات الكرديات اللواتي يبحثن عن خيط نور لشعب يدفع ثمن تقاسمه بين الجغرافيا المقسمة بين الدول الاستبدادية الموروثة للظلام. (مرفق بالصور والفيديو).

- سيباشر مركز" علم المرأة (الجينولوجيا)" فتح أبوابه من جديد في مقاطعة الشهباء اعتباراً من يوم غد، بعد توقف دام 3 أعوام بسبب احتلال عفرين وتهجير الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- قالت الصحفية ساريا باران إن عقوبة السجن التي أصدرتها السلطات التركية بحق ليلى كوفن، هي امتداد لمخطط شامل للدولة التركية يستهدف النساء بشكل خاص، وأشارت إلى أن ليلى كوفن مناضلة رائدة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أوضح سياسيون أنّ الهجمات التركية على عين عيسى تأتي بتحريض روسي، بهدف فصل مناطق شمال وشرق سوريا عن بعضها. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال السياسي السوري المستقل عصام عزوز، إن تحركات مرتزقة داعش الأخيرة في مناطق حكومة دمشق تقف وراءها تركيا، التي تسعى إلى إعادة العثمانية عبر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. (مرفق بالصور والفيديو).

- أدانت النّاطقة باسم مجلس المرأة السورية لينا بركات، الهجمات التركية المستمرّة على المنطقة، مطالبة "المجتمع الدولي بأن يؤدّي واجبه الإنساني، ويقف مع حقوق الشعب السوري، والاستعجال لحلحلة الأزمة السورية سياسيّاً وإشراك جميع الأطراف في صنع الحل دون إقصاء أي طرف من الأطراف".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- كرست هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة أغلب طاقاتها خلال عام 2020 في دعم القطاع الزراعي وتنميته، لتمهد الطريق أمام آفاق جديدة تشمل القطاع الصناعي والتجاري خلال عام2021، إلى جانب سعيها في تحسين وإدارة الواقع الاقتصادي بنسبة 50%.(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أهالي الرقة أن التكاتف بين مكونات شمال وشرق سورية وعشائرها هو سبب نجاح مشروع الإدارة المدنية والعسكرية، كما أن له الدور الكبير في إفشال مشروع الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA