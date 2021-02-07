مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 7-2-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يشيّع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد سردار، عضو في قوات الأسايش، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهيد دليل صاروخان، السّاعة ١٢:٠٠، (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم حركة الطلبة الديمقراطيين في إقليم الفرات، ندوة حوارية تحت شعار "حتماً سننتصر"، في منتزه روني وار بمدينة كوباني، الساعة 09:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي ناحية القناية غرب كوباني في مسيرة، بخصوص ذكرى المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

- كورجين وأفرين ومنذر وخوشناف علي أربعة أطفال لم يقترفوا ذنباً سوى أنّهم كرد حتّى استهدفتهم آلة الحرب التركيّة، استشهدت على إثرها كورجين، وحوّلت حياة الأخوة الثلاثة الباقين إلى آلام سترافقهم طوال حياتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- دعت أسرة أحد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، الذي استشهد عام 1992 على أيدي قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب إلى الكف عن الوقوف إلى جانب أعداء القضية الكردية، وعدم السماح بحدوث اقتتال كردي- كردي، والتوجه نحو وحدة الصف الكردي بدلًا من ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

- حثّ الأعيان ووجهاء العشائر الكردية في مقاطعة قامشلو حكومة باشور كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني على عدم الانجرار وراء سياسات أردوغان الاحتلالية، داعين الحكومة السورية إلى القيام بواجبها حيال التهديدات التركية على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أكدت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جيهان خضرو، أن الهيئة ستكثف نشاطها خلال العام الحالي، وستعمل على العديد من المشاريع التي من شأنها تطوير واقع المرأة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- قالت تقارير إن ما تسمى اللجنة الدستورية السورية، لم يعد لها جدوى في ظل الإخفاقات المستمرة، فيما شهدت العلاقة بين إدارة بايدن وتركيا بداية سيئة، في حين تستمر تركيا بإرسال المرتزقة إلى ليبيا، وذلك في تحدّ متواصل للجهود الدولية. (مرفق بالصور).

- تفاجأ المراقبون من نتائج التصويت على انتخاب رأسي السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، حيث جاءت معاكسة لجميع التوقعات وأسقطت الشخصيات القديمة والوسطية نوعًا ما كـ عقيلة صالح وفتحي باشا آغا، وأبرزت إلى الواجهة شخصيات متهمة بالإرهاب ومقربة من تركيا، فهل حدثت صفقة؟(مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- يستذكر مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني، الفنّان الشّعبي الراحل باقي خدو، في ذكرى رحيله، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- مع استمرار عمليات الاستفزاز والفتن التي تخلقها كل من تركيا وحكومة دمشق في شمال وشرق سوريا، جدد شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية في الرقة عهدهم لقسد ومجلس سوريا الديمقراطية بالوقوف الى جانبهم صفًّا واحدًا، مؤكدين بأن الإدارة الذاتية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA