مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 7-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يخرج أهالي منطقة جديدات شرقي مدينة الرّقة، في تظاهرة، تنديداً بالاحتلال التركيّ، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يستذكر أهالي ناحية جل آغا الشهيدة ساكينة جانسيز، في المركز الثقافي في النّاحية، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تعقد لجنة البلديات في مدينة منبج، الاجتماع السنوي لتقييم أعمال البلديات خلال العام الفائت, الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- بعد محاولات فاشلة لتأليب أهالي دير الزور على إدارتها المدنية وقوات سوريا الديمقراطية، بدأت دوائر الحرب الخاصة للقوى المتدخلة في سوريا، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لضرب الاستقرار في المنطقة، ولكن غسان اليوسف أكد أن تقوية الجبهة الداخلية كفيل بإفشال هذه المحاولات أيضًا. (مرفق بالصور والفيديو).

- كشفت منظّمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا عن سلسلة من الجرائم أقدم على ارتكابها جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته بحقّ المدنيين وبالأخصّ النساء في مقاطعة عفرين المحتلّة. (مرفق بالصور والفيديو).

- استهجن إبراهيم المصطفى أبو نادر أحد وجهاء عشيرة العكيدات، العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان، وكذلك الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وأدان الصمت الدولي حيال الجرائم التركية المتكررة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- تستمر فعاليات الإضراب عن الطعام في مدينة كوباني لليوم الخامس على التوالي، تضامناً مع حملة الإضراب في السجون التركيّة ورفضاً للعزلة المفروضة على القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر عضو نقابة المحامين في إقليم الجزيرة إدريس عيسو العزلة المشددة التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبد الله أجلان، وقال إن "الدولة التركية تنتهك قوانينها، ومن حق جميع المعتقلين الحصول على محاكمة عادلة في إطار القوانين".(مرفق بالصور والفيديو).

- اعتبرت شخصيات وطنية الحشود الأخيرة لحزب الديمقراطي الكردستاني مقابل معبر سيمالكا الحدودي مع روج آفا، تحركات عدائية ونابعة من عقلية ضيقة تغلّب الحسابات الأسرية على مصلحة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تنظّم إدارة المرأة في الرقة وقفة تضامنية مع البرلمانية ليلى كوفن، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت إداريات في مؤسسات المرأة بمدينة حلب إن الدولة التركية تنتهك حقوق السياسيين والشعوب التي تنادي بالديمقراطية، مؤكدات على مواصلة نضالهن لدعم حملة الإضراب عن الطعام. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- ترتكن النقاط العسكرية لحكومة دمشق والقوات الروسية جانبًا من الهجمات التركية التي تطال عين عيسى، على نحو شبه يومي، فيما يؤكد عضو الهيئة التنفيذية لـ PYD، أحمد شيخو أن "هذه الهجمات أداة للحرب الخاصة الروسية- التركية".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- قالت نادين مينزا إن اللجنة الأميركية لحماية الحريات الدينية الدولية (USCIRF) أوصت حكومة الولايات المتحدة بإدراج الإدارة الذاتية في جميع الأنشطة وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 2254، بما في ذلك المحادثات في جنيف. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- ينظم اتحاد المثقّفين في منبج جلسة خاصّة بالمرأة تتضمّن شعر، خواطر ، غناء ، رسم, الساعة 1:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- حاجتها للخيمة جعلتها تعود إلى مهنة تعلمتها من والدتها عندما كانت صغيرة، ألا وهي نسج عيدان البردي، لتبني منها جدارًا يحمي أسرتها النازحة من البرد في الشتاء، بإحدى المخيمات العشوائية في ريف الرقة الجنوبي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت أوساط اجتماعية وثقافية في الشدادي أن عمليات توطين مرتزقة داعش الفارين، في سري كانيه من قبل الاحتلال التركي، هدفه شرعنة وجودهم، وأعربت الأوساط عن رفضها القاطع لعمليات التوطين هذه. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA