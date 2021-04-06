مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 6-4-2021

- مرّت 5 أعوام على أعنف الهجمات التي تعرّض لها حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، حيث استخدمت الأسلحة الكيماوية باعتراف المرتزقة أنفسهم، وعلى الرغم من ذلك بقي المجرمون بلا محاسبة. (مرفق بالصور).

- قال عدد من أهالي مدينة كوباني ،إنّ خفض تركيا لمنسوب مياه نهر الفرات، وفرض حكومة دمشق حصارًا على مناطق شمال وشرق سوريا يُعتبر من إحدى وسائل الحرب الخاصة ضد شعب المنطقة، وناشدوا المجتمع الدولي لكسر حاجز الصمت والوقوف بوجه تلك الجرائم بحق شعب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- بيّنت الناطقة الرسمية باسم هيئة الصحة في إقليم الجزيرة روجين أحمد، أن "هيئة الصحة العالمية قرّرت دخول اللقاح إلى مناطقنا عن طريق حكومة دمشق في الشهر الخامس، وخصّصت عشرة ملايين جرعة لسورية من ضمنها عشرة آلاف جرعة لمناطق الإدارة الذاتية، ولكننا رفضا هذا القرار، لأنّه إذا لم يكن اللّقاح تحت رقابة الإدارة الذاتية فسيكون هناك مخاوف من صحّة هذا اللقاح، وسيشكّل قلقاً لدى الأهالي".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أصبح ميلاد القائد عبد الله أوجلان ميلادًا لحرية كل امرأة عانت الذل والعبودية، لأنه رأى أن قضيتها قضية اجتماعية وليست محصورة بجنس معين. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطية HDP مرال دانش بشتاش أن هدف نظام AKP/MHP هو إبعاد حزبهم عن السياسة الديمقراطية، ولكن وعلى الرغم من كل الضغوطات والهجمات على حزبهم فإنّ حزبهم يزداد قوة يوماً بعد يوم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكّد فنر الكعيط أنّ الحملة الأمنية ضمن مخيم الهول غير كافية للقضاء على الفكر المتطرّف لداعش، ودعا الدول التي لها رعايا إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وتشكيل محكمة مشتركة، لمقاضاة المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA