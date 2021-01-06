مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 6-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- تعقد مجالس نواحي مدينة قامشلو اجتماعها السّنويّ في مركز ارام تيكران ببلدة رميلان، السّاعة 9:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يلقي مكتب شؤون الأديان والمعتقدات في إقليم الجزيرة ومؤتمر المجتمع الإسلامي الديمقراطي بالحسكة بياناً بحي تل حجر، أمام الكنيسة الآشورية، تنديداً بانتهاكات الاحتلال التركي في عين عيسى وقرى عفرين المحتلّة، الساعة ١٢.٣٠ ، (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر وجهاء وأعيان العشائر العربية السياسيات التي تنتهجها تركيا في المناطق المحتلة، مؤكدين أن سعي تركيا إلى توطين اللاجئين العراقيين في المناطق المحتلة ومنح بطاقات شخصية لهم، هو خطة جديدة لإحياء مرتزقة داعش في المنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- تستمرّ فعاليات الإضراب عن الطعام في مدينة كوباني لليوم الرابع على التوالي، تضامناً مع حملة الإضراب في السجون التركية، ورفضاً للعزلة المفروضة على القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

- أجمع مثقفون على أن الاستمرار في تطبيق العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان يهدف بالدرجة الأولى إلى إبقاء هيمنة النظام الرأسمالي، ومنع انتشار فكر العصرانية الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

- شجبت أسر الشهداء العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقلن إن حرية القائد أوجلان هي حريتهن، وإنه لا يمكن الحديث عن الحرية وأوجلان موجود في السجن. (مرفق بالصور والفيديو).

- شدد إداريون في مؤسسات مدنية على ضرورة ابتعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اتباع سياسات أسرية ضيقة، ودعوه إلى انتهاج مسار وطني، وعدم المساومة على مصير الكرد من أجل تحقيق منافع ضيقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تعقد مكاتب المرأة بالرّقة اجتماعها السنويّ، في مجلس الرقة المدني، الساعة 9:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي أمهات الكريلا بياناً، في مدينتي الحسكة وقامشلو، تنديداً باعتقال المناضلة ليلى كوفن وبالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- شجبت الناطقة باسم المرأة في حزب سوريا المستقبل بدير الزّور هجمات الاحتلال التركي على عين عسى، وقالت: "بعد تحرير مناطقنا يعمل مجدّداً لاحتلالها ومواصلة انتهاكاته بحقّنا".(مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت منسّقية مؤتمر ستار ريحان لوقو بأنّ الدولة التركيّة تستهدف إرادة المرأة في شخص ليلى كوفن، مطالبة كافّة النساء برفع وتيرة النّضال والمقاومة في وجه الذهنيّات السلطويّة المتآمرة على النساء. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يتخوّف مزارعو شمال وشرق سوريا، من تأخر هطول الأمطار، لأن ذلك قد يثقل كاهلهم ويزيد من أعبائهم، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وغلاء أسعار الأسمدة وقلة المردود الزراعي. (مرفق بالصور والفيديو).

- تشهد مدينة الرقة وريفها حركة إعادة إعمار واسعة، فيما قدّم مجلس الرقة المدني العديد من التسهيلات للمواطنين، ليكون عام 2020 شاهدًا على كمّ هائلٍ من الخدمات، بتكلفة وصلت إلى أكثر من 11 مليار ليرة سورية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أنهت مديرية المحروقات بناحية عين عيسى توزيع مخصصات المزارعين من مادة المحروقات للفلاحة البعلية والمروية بالناحية، وأوضحت أسباب تأخر توزيع مخصصات الزراعة من المحروقات لهذا العام. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعاني معظم سكان شمال وشرق سوريا من ارتفاع وتفاوت أسعار السلع، ما يلقي بظلاله على الأوضاع المعيشية، وما بين اتهامات المواطنين وذرائع التجار تحاول الجهات المعنية ضبط الأسعار. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA