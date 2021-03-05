مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 5-3-2021

- يخرج أهالي حي الأشرفية بمدينة حلب في مسيرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من أمام أكاديمية المجتمع الديمقراطي، الساعة 17:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- محمد علو مجهول المصير منذ ما يقارب الـ 8 أعوام، وأسرته ما تزال تعيش على أمل اللقاء به، بعد اعتقاله من قبل ميليشيات "الدفاع الوطني" في مدينة اللاذقية، ويشير شقيقه إلى أن قوات حكومة دمشق هددتهم وطالبتهم بالكف عن البحث. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، ميليتان جيا أن وحدة العرب والكرد في ناحية عين عيسى الصغيرة جغرافياً هي العامل الأهم في ردع الهجمات على الناحية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت إلهام أحمد إن "النساء رفعن راية المقاومة، وأسسن ثورة سياسية ودبلوماسية واجتماعية بإمكانها التصدي لجميع التهديدات والهجمات، وهذا النضال سيصبح ملكًا للعام أجمع".(مرفق بالصور والفيديو).

- قالت عضوات قوات حماية المجتمع في ناحية زركان الواقعة على خط التّماس مع الاحتلال التركي، "نحتفل بعيد المرأة العالمي من خلال قيامنا بواجبنا في استتباب أمن وأمان المنطقة"، وشددن على أن "هذا اليوم مقدس بالنسبة لنا نحن النساء".(مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مؤتمر ستار في الدرباسية، معرضاً لصور القائد أوجلان، في مركز الثقافة والفن، السّاعة ١١.٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أوضح حمدان العبد أن استمرار تركيا بخفض منسوب مياه نهر الفرات، له تداعيات سلبية على المنطقة، منددًا بصمت حكومتي دمشق والعراق حيال جرائم تركيا بحق شعوب المنطقة، مشددًا على ضرورة مطالبة تركيا بتطبيق اتفاقية 1987. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال عضو اللجنة المركزية في الحزب اليساري الكردي حسين العلي، إن مخططات "الضامن" الروسي والاحتلال التركي فشلت في المنطقة بفضل مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وإرادة شعوب المنطقة، لافتاً إلى أن الاحتلال التركي من خلال جرائمه يعمل على إحياء الميثاق الملي. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطية، طيب تمل، إن الدولة التركية تعاني من فشل دبلوماسي، كما أنها فشلت في تدخلاتها في مناطق الشرق الأوسط "وفشلت فشلًا كاملًا في سياساتها حول سوريا".(مرفق بالصور والفيديو).

- وصف ساسة كرد في شمال وشرق سوريا زيارة الحريري لباشور كردستان "بالقذرة، والمخرجات السيئة"، مشيرين إلى أن توقيت الزيارة، وأهدافها كانت واضحة وهي ضرب القضية الكردية، وأعربوا عن أسفهم لاستقبال قياديين في حزب الديمقراطي الكردستاني "لقتلة الشعب الكردي". (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- مر عام كامل على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، والذي توصّل إليه الضامنان روسيا والاحتلال التركي في 5 آذار/ مارس من العام الفائت، ويضاف إلى سلسلة من اتفاقات "خفض التصعيد" والتي لم تحمل من اسمها شيئًا، بل كانت عبارة عن آلية لتقاسم النفوذ على الأراضي السورية. (مرفق بالصور).

ملفّ

- استغل مرتزقة داعش جغرافية البادية السورية وكثفوا من هجماتهم ضد قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، فيما أكد خبير في شؤون الجماعات الإرهابية أن تركيا تستخدم الجهاديين لخدمة مصالحها، وقال "إن تركيا شريكة أي نجاح للإرهاب في سوريا والعراق".(مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- تحتفي حركة الهلال الذهبي بـ 8 آذار اليوم العالمي للمرأة هذا العام في الشهباء بـ 8 عروض فنية، فيما يحضر مركز جميل هورو بحلب ومحمد شيخو بمدينة قامشلو، لاستقبال اليوم، بعروض يغلب عليها لون وطابع المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أشار الرئيس المشترك لمكتب الري في الرقة إلى أن خفض منسوب مياه الفرات سيؤثر بشكل سلبي كبير على المشاريع الزراعية المروية، وقال: "تركيا بدأت سياسة التجويع للمنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

- مع استمرار سياسة خفض منسوب مياه نهر الفرات من جانب دولة الاحتلال التركي، يشتكي الأهالي في ريف مدينة كوباني من توقف بعض الأعمال وتراجع المعيشة في القرى الموجودة على ضفتي النهر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA