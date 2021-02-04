مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 4-2-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- تنظم مؤسّسة عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم استذكار شهداء شهر شباط في مقبرة الشهيد دليل صاروخان، الساعة 13:00،(مرفق بالصور والفيديو).

- يشيّع أهالي منبج، جثمان الشهيد "سامح عوينات" من صفوف قوات لواء الشمال الديمقراطي, الساعة 12:00،(مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد مسؤول مكتب العلاقات في فضائية روناهي تيفي، زيور شيخو بأن على حكومة باشور كردستان الإفصاح عن أسبابها بعدم منح ترخيص العمل لفضائية روناهي تيفي في باشور كردستان، داعياً الصّحفيين أن يقدّموا لهم الدّعم في الضّغط على الحكومة لتحقيق مطلبهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار عدد من أهالي مدينة كوباني إلى أن مقاومة شعب شمال وشرق سوريا تشكل خطرًا على الأنظمة الفاشية التي تريد النيل من إرادة هذا الشعب عبر زرع الفتن بين مكوناته، مؤكدين على المقاومة في وجه تلك السياسات، وذلك تعليقًا على استفزازات الحكومة السورية في قامشلو والحسكة، وهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أكد مواطنون أن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان أصبحت نبراساً بالنسبة لهم، قائلين:" نحن شعب ترعرع على نهج المقاومة ونهج القائد عبد الله أوجلان ولن نقبل بالاستسلام أمام أي احتلال فاشي لأن فكر القائد هو النجاة لكافة الشعوب".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يعقد مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطيّ منتدى في مجمّع روني وار بمدينة كوباني في إطار حملة "لا للمؤامرة لا للاحتلال لا للعنف ضد المرأة"، الساعة 10:00،(مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مؤتمر ستار بالحسكة، محاضرة بخصوص اليوم الأسود يوم ١٥ شباط، ببلدة تل طويل، الساعة 10:00،(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- أصبح الإعلام، في وقتنا الراهن، السلطة الأولى وصاحبة الدور الأساس في إظهار الحقائق، لكن السلطات الحاكمة دومًا تحوّر الهدف الأساسي لها، وتضعها في خدمة مصالحها الشخصية، ويعاني الإعلام الكردي أيضًا من هذا الدور السلبي للسلطة وباشور كردستان خير مثال على ذلك. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- تخرج حركة الشبيبة الثورية بديرك في تظاهرة استنكاراً للتهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة 13:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي حركة الشبيبة الثورية بياناً أمام مركزها في مدينة كوباني، تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، الساعة 12:00،(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أشارت الرئيسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية، ميديا بوزان، إلى أنه سيتم العمل في عدة مشاريع استراتيجية خلال عام 2021، واستكمال المشاريع الخدمية التي لم يتم الانتهاء منها في كافة مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعاني المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق في دير الزور أوضاعًا معيشية صعبة، ونقص حاد في الخدمات، وقد بيّن أشخاص فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم أن الأزمات عديدة ولا تنتهي. (مرفق بالصور والفيديو).

- خفضت اللقاحات التي وزعتها لجنة الصحة في الريف الشرقي لدير الزور على الأهالي الإصابات بداء اللشمانيا بنسبة 77.7 %.(مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح شيوخ ووجهاء ناحية الهول أن الهدف من التهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا هو النيل من إرادة شعوب المنطقة والإدارة الذاتية، وطالبوا كافة المكونات بمساندة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA