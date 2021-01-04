مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 4-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يشيّع أهالي مدينة قامشلو جثمان العضو في قوات الأمن الداخلي بشار نايف محمد في مزار الشهيد دليل صاروخان، الساعة 14:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ندّد مثقفون وفنّانون من مدينة كوباني بالهجمات التي تتعرّض لها ناحية عين عيسى من دولة الاحتلال التركي، وقالوا بأنّها ضوء أخضر من "الضامن" الروسي للضّغط على قوات سوريا الديمقراطية، (مرفق بالصور والفيديو).

- استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته قبل يومين قرى تقع شمال مدينة منبج بنحو 35 قذيفة سقطت على مناطق آهلة بآلاف المدنيين، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بممتلكات المدنيين، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- دخل الإضراب عن الطّعام في مدينة كوباني الذي نُظّم دعماً للمضربين عن الطّعام في السّجون التركية والمطالبة برفع العزلة عن القائد أوجلان، يومه الثاني، بمشاركة 30 شخصاً، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أعربت نساء عربيّات عن تضامنهنّ مع النساء في المناطق التي تحتلّها تركيا، واستنكرن الجرائم التركية بحقّ النساء، (مرفق بالصور والفيديو).

- أشارت سياسيات من مدينة حلب بأنّ النساء في المناطق المحتلة وخاصّة عفرين، يتمّ استهدافهنّ بشكل مباشر وممنهج من قبل تركيا ومرتزقتها بهدف كسر إرادتهنّ، مؤكّدات بأنّهنّ رغمّ كافّة الانتهاكات التركيّة بحقّهن وفي ظلّ صمت دولي مخزٍ، إلّا أنّهنّ سيعملن على توثيق وحشية تعامل تركيّا مع المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

- نوّهت النساء اللواتي التقين القائد أوجلان إلى أنه أخرجهن من مستنقع آسن، تفوح منه رائحة العبودية، وحقق كل أحلامهن، موضحات أنه قائد للجميع ولا يميز بين الطوائف والقوميات، وأنه سعى جاهدًا إلى خلاص الشعوب من الاضطهاد الممارس ضدها، وتمكّن من فتح صفحة جديدة في تاريخ كردستان خلال فترة قصيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّدت نساء مدينة الرقة أنّ تركيا تخشى تقدّم ونشاط المرأة في العمل السياسي، وترى في نضالها وفكرها الحرّ خطرًا عليها، وأن ليلى كوفن مثّلت إرادة المرأة الحرّة، وأنها أيقونة السلام والحرية،(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- رأى سياسيون كرد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK يتاجر بكردستان والقضية الكردية من أجل مصالحه العائلية، ودعوا الحزب للعودة إلى المسار الوطني. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يعقد المجلس الأرمني اجتماعاً مع شيوخ ووجهاء دير الزور في مدينة الحسكة للتعرف على المكون الأرمني وشكر العشائر للوقوف معهم، بمجلس الأرمن بحيّ الناصرة، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- عبّر عدد من المدنيين الذين سلكوا الطريق الدولي عن خشيتهم من الانتهاكات التركية بالرغم من وجود قوات روسية، مؤكدين على فقدانهم الثقة بالقوات الروسية نتيجة صمتهم تجاه الانتهاكات التركية المستمرة، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA