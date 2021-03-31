مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 31-3-2021

- ضمن سلسلة فعاليات 4 نيسان إلقاء عدّة محاضرات في مناطق مقاطعة قامشلو (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر أهالي حلب السياسات التعسفية للدولة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان، مؤكدين أنها تهدف إلى إبعاد الشعب عن قائده الذي ناضل للخلاص من الأنظمة السلطوية وأنار له طريق الحرية، وأكدوا على مواصلة النضال حتى رفع العزلة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار أهالي ناحية تربه سبيه إلى أن الدولة التركية تحاول امتصاص الغضب الشعبي حيال صحة القائد من خلال المكالمة الهاتفية، مؤكدين أن تركيا تريد، بهذه الأساليب، إخراج قضية القائد من مضمونها الوطني والدفع بها نحو مضمون عائلي".(مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء بالدرباسية مراسم استذكار شهداء الشّهر الثالث والثاني في مزار الشهيد رستم جودي، الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم إدارة المدارس بالدرباسية وبالتنسيق مع مؤتمر ستار، مسيرة لطلاب المدارس، بمناسبة اقتراب عيد ميلاد القائد، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- لفت إيزيديو روج آفا إلى أن المخطط الجديد لاحتلال شنكال هو مخطط دولي، وقالوا "من حق الإيزيديين تقرير مصيرهم، ولم نعد نثق بـ PDK والحكومة العراقية".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبتها إدارة المرأة في الرقة بصدد الاطمئنان على صحة القائد عبد الله أوجلان، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مؤتمر ستار في كوباني سلسلة فعاليات بمناسبة قدوم يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان، (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت والدة المقاتلة، جيجك كوباني، إن السلطات التركية منعت ابنتها من التواصل هاتفيًا معهم بعد الحكم عليها بالمؤبد، وطالبت الحقوقيين والمحامين والمنظمات المعنية بالتدخل ورصد التجاوزات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مكتب المرأة لمجلس سوريا الديمقراطية محاضرة بالرقة بعنوان (نضال المرأة في سورية عبر التاريخ)، في قاعة مجلس المرأة السورية، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- انشغلت الوسائل الإعلامية خلال الأسابيع الماضية، بمتابعة رسائل التهدئة من قبل قادة تركيا بشأن ملفات عديدة في المنطقة وخصوصًا العلاقة مع مصر، وذلك بعد سنوات من الخصام والمسعى التركي للتوسع والهيمنة، فماذا تغير، وهل تخلت تركيا عن مشروعها في المنطقة؟(مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- يستمرّ مهرجان الشهيد يكتا هركول بعرض مسرحياته، على خشبة مسرح محمد شيخو بمدينة قامشلو، الساعة 16:00 (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- ضمن دوري كرة القدم، تلتقي الفرق الفائزة في الدوري النهائي والتي سمّيت بأسماء شهداء انتفاضة قامشلو، على ملعب شهداء 12 آذار، الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- مرًّة أخرى تقوم دولة الاحتلال باللعب على الوتر الحساس، وتعمل على خفض منسوب مياه نهر الفرات ليصل إلى 200 متر مكعب في الثانية، عوضًا عن 500 متر مكعب متّفق عليها في اتفاقية سابقة مع الحكومة السورية، لتؤثر سلبًا على وضع الأهالي وبشكل خاص المزارعين في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- جددت ثورة 19 تموز روح عيد الاكيتو في مناطق شمال وشرق سوريا. ويقول مسؤول الجمعية الثقافية السرياني في سوريا أن الذي حمى تراث وثقافة المنطقة من الاندثار، وأعاد إحياءها هو مفهوم الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا طبيب مختص في الأمراض الصدرية إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في الفترة الأخيرة، فيما يؤكد مواطنون أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من أهم أسباب ازدياد الإصابات. (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب أهالي من ناحية تربه سبيه بإعادة دعم الأفران الحجرية، التي تم قطع مادة الطحين عنها، فيما أشار أصحاب الأفران إلى انقطاع الدّعم عنها تسبّب بحدوث أزمة على مادة الخبز. وبدورها نوّهت مديرية الأفران إلى أنّ المسألة لا تزال قيد الدراسة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA