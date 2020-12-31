مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 31-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يقدّم أهالي ناحية ديرك واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد عرعور في قرية السلمية التابعة لناحية ديرك، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء في منبج مراسم استذكار شهداء عام 2020 , والإعلان عن 3 شهداء استشهدوا أثناء حظر التّجوال الذي فُرض بسبب جائحة كورونا، ولم تقم لهم مراسم تشييع, الساعة 3:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تعقد هيئة الإدارة المحلّية والبيئة في إقليم الفرات اجتماعها السنوي في مركز باقي خدّو للثقافة والفنّ الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح إداريّا مجلس ناحية سري كانيه ومخيم المبروكة بأنّ الأسر العراقية الموجودة في سري كانيه هي أسر مرتزقة داعش الذين تم تهريبهم من مخيم عين عيسى والهول، مؤكّدين بأنّ الاحتلال يهدف إلى التغيير الديمغرافيّ ومحو هوية وثقافة المنطقة بتوطينهم فيها، (مرفق بالصور والفيديو).

- تزايدت وتيرة الاغتيالات مرّةً أخرى في دير الزور، ويقول وجيه عشيرة السادة المشاهدة في مركدة إنّ "الخلايا لازالت تعمل، ومن المعروف أن تركيا والنظام البعثي هي من جندتهم"، (مرفق بالصور والفيديو).

- عام يشارف على الانتهاء وعام مقبل، ولكن آمال وأمنيات المواطنين تبقى هي ذاتها، أن يعمّ الأمان أرجاء المعمورة قاطبةً، وتتوقّف الحرب، وينتهي الاحتلال التركي للأراضي السورية، (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- دعا آلدار خليل شعوب شمال وشرق سوريا إلى التكاتف والعمل معًا من أجل تطوير الإدارة الذاتية، وتلافي الأخطاء والنواقص، كما دعا إلى تصعيد النضال من أجل تحرير المناطق المحتلة، وهنأ كافة شعوب المنطقة بمناسبة العام الجديد، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أوضحت شقيقة المعتقل المضرب عن الطعام "فؤاد رشو" أن هدف الدولة التركية من ممارساتها القمعية هو إسكات صوت مقاومة السجون"، وقالت "أين حقوق الإنسان؟ "، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- بخبثٍ سياسي واستغلال لتشابك العلاقات الدولية والمصالح الإقليمية، عملت الدولة التركية على تمرير سياساتها في تتريك مناطق سورية عدّة وسط صمت دولي وغضّ الطرف من قبل غالبية الدول العربية، (مرفق بالصور والفيديو).

- بيّن حكمت الحبيب أن الحكومة السورية تدّعي بأنها تحافظ على سيادة سوريا وحدودها وتدّعي الوطنية، ولكن في حقيقة الأمر هي على العكس تماماً، ونوه بأن من واجب جامعة الدول العربية وضع حد للعدوان التركي، لأن تركيا تسعى لقضم الدول العربية وإنهاء دور الجامعة، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها محمد علي العبو إن تركيا استغلت الأوضاع في سوريا لتحقيق مصالحها، ودعا كل السوريين المتعاونين مع تركيا إلى العودة والمشاركة في بناء سوريا ديمقراطية، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح عدد من الشخصيات البارزة من المكوّن الأشوري أنّ هجمات الاحتلال التركي على المنطقة مؤامرة جديدة من قبل الدول الضّامنة ضدّ مكونات المنطقة، (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- أنجزت لجنة الاقتصاد في مجلس دير الزور المدني مشاريع كبيرة ساهمت في تحسين واقع الاقتصاد في المنطقة بعد سنوات من الانهيار، ليتحول عام 2020 إلى عام إحياء الاقتصاد في دير الزور من جديد، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA